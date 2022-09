Los beneficios de ser amigo del poder

La inseguridad y las distintas falencias que tiene la Policía de Río Negro generan un cuestionamiento permanente hacia quienes deben brindar tranquilidad a los vecinos de la provincia. Las bandas que tomaron control de las barriadas se multiplican en Cipolletti, Roca y Viedma, también los delitos de mayor organización y planeamiento, como las entraderas en barrios bien, donde quedó demostrado que no se salva nadie. Pero surgen diferencias en el proceder entre los casos que suceden en los sectores populares y los poderosos, estos últimos resuenan más y aunque la señora Justicia es ciega, hay ocasiones en las que se le cae la venda y la balanza deja de estar equilibrada.

A principios de semana, una familia del coqueto y acomodado El Manzanar de Cipolletti fue asaltada en su vivienda. Los dos delincuentes fueron advertidos desde un móvil del destacamento 114 (a diferencia de lo que sucede en otros sectores, el patrullero funcionaba y tiene la función exclusiva de recorrer el barrio) y en un rápido procedimiento se los logró atrapar a unos 7 kilómetros después de una cinematográfica persecución por la ruta 22 y la 151. Eran neuquinos y tenían marcada la casa, donde sabían que en el interior había 200 mil pesos y 1.850 dólares.

Quedará la duda si la reacción policial hubiese sido tan rápida en caso de que el robo tuviese como escenario un sector más popular de la ciudad.

Sólo dos días después, también a media mañana y en el extremo este de la provincia, en Viedma, casi al mismo horario, uno de los máximos operadores del ex gobernador y actual senador Alberto Weretilneck, fue sorprendido por dos falsos carteros en su bella y moderna casa del exclusivo barrio Don Bosco. Los delincuentes increparon a Daniel "Fino" Sartor, le pegaron un culatazo y también a su esposa Angélica.

A diferencia de lo sucedido 48 horas antes en Cipolletti, esta vez la información fue rápidamente restringida y nunca se pudo saber con certeza el botín que los ladrones se llevaron de la vivienda del ex legislador radical y ex ministro de Acción Social de la presidencia de Fernando De la Rúa. Esta no fue la única evidencia de que el poder genera beneficios. Es que en cuestión de minutos la calle Flores del Campo fue cortada en las esquinas para que no pudieran acceder los medios y los únicos que pudieron ingresar del otro lado de las cintas fueron los fiscales Guillermo González Sacco y Juan Pedro Peralta, que dejaron sus despachos y fueron al lugar del robo.

A los pocos minutos y cuando apareció la Fiat Fiorino robada en Neuquén, que utilizaron los falsos carteros para engañar a Sartor, se sumó el juez de Garantías Juan Pedro Puntel para ver en persona la requisa de la camioneta.

La entradera a Sartor generó la presencia de un juez y dos fiscales, además de un espectacular procedimiento policial que incluyó perros que siguen rastros, peritos de Criminalística y controles en los egresos de la ciudad. Robos hay todos los días y en todas las ciudades de la provincia, pero no es habitual y frecuente que se genere tal movimiento de personas y recursos.

Ser amigo de, tiene sus privilegios. A todo lo enumerado también se suma la actitud de los medios. El cuestionado multimedios manejado por el círculo cercano a Weretilneck publicó el hecho, pero se cuidó de dar detalles de la víctima. También los dos diarios de papel que se editan en el Alto Valle. Casualidades que provoca la abultada pauta publicitaria que reciben del gobierno provincial y que permite digitar desde el partido de gobierno la línea editorial.

Fuentes cercanas a la investigación le confiaron a Mejor Informado que de la vivienda de Sartor se llevaron pesos, dólares, euros, joyas y equipos electrónicos. El hecho no fue al voleo y podría tener algún tipo de vinculación con la elecciones internas en el Comité de la UCR de Viedma que se desarrollarán la semana que viene, en donde el Fino tiene su interés para que luego el partido pueda acompañar a Juntos Somos Río Negro y colaborar de manera activa con el regreso de Weretilneck a la gobernación.

Y como todo tiene que ver con todo, a la hora de pensar en las elecciones provinciales que serán en abril del año próximo, es de suma importancia para mejorar la imagen de la gestión que se logre solucionar el conflicto gremial con los docentes, que mantienen un ayuno desde hace 11 días . Todo hace creer que finalmente después de dos meses intensos, y si Arabela Carreras no declara nada contra UnTER, mañana el gremio acuerde la nueva oferta que mantiene el 22% para el trimestre julio-septiembre pero con otra distribución.

Con Juntos Somos Río Negro alineado, parece que los 15 meses que le quedan a Carreras serán menos efervescentes que toda su gestión. Para firmar la paz interna y comenzar la campaña sin problemas, sólo resta oficializar el cambio de gabinete que le de control absoluto a Weretilneck. El secretario General José María Apud está casi afuera y luego se iría Betiana Minor y con ella la cúpula policial.