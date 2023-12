El paquete de medidas y sus consecuencias

El paquete de medidas que el presidente Milei envió al Congreso de la Nación para su tratamiento, en sesiones extraordinarias, fue sin dudas el tema de la semana. El proyecto de la llamada ley ómnibus contiene reformas laborales, cambios en el sistema de salud y otras medidas, que se suman al decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que le dio forma al ajuste.

La escalada inflacionaria, los anuncios de quita de subsidios y los aumentos que se vienen, tuvieron como respuesta una concurrida protesta en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo su correlato en Neuquén. Eso ocurrió el miércoles. El jueves, la CGT convocó a un paro general para el 24 de enero.

En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa cuestionó los cambios a la Ley de Hidrocarburos, debido que avanza sobre derechos de la provincia en lo que refiere al gas y petróleo que se extrae de Vaca Muerta. Pero eso no es todo. También hubo más como las investigaciones sobre presuntos cobros indebidos de planes sociales, la amenaza de multas a vecinos de Cipolletti, el reclamo de los estatales rionegrinos y la angustia de los brigadistas del Parque Nacional Lanín, por la incertidumbre laboral. Veamos.

El impacto social y económico de la Ley Ómnibus



El proyecto de ley que Javier Milei envió al congreso, será una base y punto de partida para la “libertad de los argentinos”, según dice su título. La misma contiene 664 artículos que apuntan a una serie de reformas tributarias, electorales, laborales, penales y energéticas. Entre ellas se destacan: declarar la emergencia pública, la privatización de las empresas públicas, la modificación en las jubilaciones y pensiones, la derogación de las PASO, la prohibición de las manifestaciones que alteren el orden público, el permiso para disparar en legítima defensa, la moratoria de deudas tributarias y el blanqueo de capitales. La provincia de Neuquén no estará exenta de las consecuencias de la ley ya que, de aprobarse, perderá una de las cinco bancas que ostenta actualmente en Diputados. Con la nueva ley, se propone que la proporción cambie a un diputado cada 180 mil habitantes.

Figueroa cuestionó la reforma en Hidrocarburos



El gobernador Rolando Figueroa se mostró preocupado por la Ley Ómnibus. Principalmente apuntó contra las modificaciones de la ley 17.319, vinculada a Energía, la cual le quita peso a la provincia sobre lo que ocurre en Vaca Muerta. Además, declaró que esta medida es inconstitucional desde todos los puntos de vista. Por último, se posicionó en contra de la privatización de YPF.

Fraudes en Potenciar Trabajo



En la provincia de Neuquén se detectaron más de mil irregularidades en asignaciones, planes y programas sobre supuestos cobros indebidos del programa nacional Potenciar Trabajo. A su vez, el gobernador Rolando Figueroa impartió la orden de colaborar en la causa que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan. El fiscal acreditó la identidad de 8.535 empleados de todo el país que son beneficiarios del programa. Asimismo, en la provincia detectaron hasta el momento más de mil agentes que cometieron irregularidades en distintos planes. Estas maniobras podrían encuadrar en el delito de defraudación contra la administración pública. El gobernador manifestó que aquellos que realizaron acciones indebidas tendrán que devolver el dinero.

Brigadistas en estado de alerta



A raíz del DNU, 22 trabajadores del Parque Nacional Lanín se quedarían sin trabajo por la cancelación de los contratos de trabajadores estatales firmados durante 2023. Entre ellos, se destacan 18 brigadistas más personal de informática y de otras áreas especializadas. De todas formas, están teniendo el acompañamiento de la comunidad de San Martin de los Andes, Junín de los Andes y de Aluminé. Exigen una respuesta rápida por parte del ministro de Interior, que debe firmar para garantizar las condiciones de trabajo para todos.

Multas millonarias a quienes no limpien sus terrenos



La municipalidad de Cipolletti informó que habrá multas millonarias para aquellos propietarios que no limpien sus terrenos baldíos. La multa se establecerá por metro cuadrado, pero además se cobrarán los gastos adicionales por tareas especiales. Además, la maleza se debe cortar al menos una vez por mes con el fin de evitar el crecimiento desmedido, y así evitar la proliferación de insectos, o que se produzcan incendios. De no cumplir con la ordenanza se aplicará el cobro de la multa municipal. Las mismas van desde los $76.350 hasta $1.272.500.

Malestar entre los estatales rionegrinos



La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una Jornada Nacional contra el ajuste salarial y los despidos. Exigen paritarias con una propuesta que cubra la inflación del 30%. Aseguraron que no van a quedarse con los brazos cruzados mientras los gobiernos recortan salarios. El intendente Luis Albrieu, de la localidad de Villa Regina confirmó que no se renovarán los contratos de 100 personas, argumentando que no hay dinero para pagarles. Además, la Asociación Sindical de Salud Pública (ASSPUR) se sumaron al paro, buscando un incremento salarial acorde a las necesidades de los trabajadores.

La incertidumbre económica afecta al turismo

El director de Turismo de Las Grutas, Guillermo Marín, anunció que implementarán descuentos significativos en los alquileres con el objetivo de incrementar la demanda, ante el bajo nivel de reserva en comparación con otros años. Con respecto a los valores, un departamento para cuatro personas tiene un valor de $50.000, antes costaba $60.000. Mientras, que un departamento en las afueras de la villa se puede encontrar por $30.000 a $40.000. El contexto económico en el que estamos inmersos está provocando que muchos decidan resignar sus vacaciones y buscar alternativas cercanas o locales. A su vez, el precio del combustible tampoco ayuda, por lo que dificulta realizar viajes largos. Cabe mencionar, que estos costos son referenciales y están sujetos a las medidas económicas que puedan surgir a último momento.

FJ.