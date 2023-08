Juntos, si no es por convición o será por conveniencia

Los números de las PASO significaron un golpe durísimo para Juntos Somos Río Negro. Y en el desgloce de votos, los escasos sumados en Bariloche forzaron una unión. Y si Juntos no puede ser por convicción, ante las enormes diferencias que separan al gobernador electo Alberto Weretilneck y la actual Arabela Carreras, tiene que ser por la conveniencia de no perder el municipio más importante de Río Negro.

Históricamente las elecciones en Bariloche fueron raras. Por un lado, la ciudad demuestra una mentalidad porteña cada vez que va a las urnas . Y por otro, lo desafortunadas que suelen ser las gestiones municipales . Es cierto que entre las singularidades que tiene, el éjido es lineal y tiene casi 30 kilómetros de una punta a la otra. Además de una enorme desiguldad entre las mansiones de los kilómetros con vista al lago y los vecinos de los barrios del Alto, que sólo ven el Nahuel Huapi cuando tienen la suerte de conseguir algún trabajo en el centro durante la temporada.

Chiqui Tapia le entregó una camiseta de Argentina a Arabela Carreras.

Desde hace cuatro años que Bariloche está en el centro de la escena del gobierno. Desde que asumió Carreras, dispuso que la mayor parte de la semana, su gestión se iba a conducir desde una casa alquilada a pocos metros de la Catedral . Con lo que significa que sus asesores y núcleo íntimo también tenga que viajar desde Viedma para acompañarla.

Esta situación se acentuó aún más desde que se confirmó su candidatura a intendente. Si bien en un primer momento Weretilneck anunció internas, el riesgo a perder lo hizo retroceder y que Carreras represente a Juntos el próximo domingo 3 de septiembre. Y desde ese momento hasta ahora, a una semana de las elecciones, lo único que le importa al gobierno es Bariloche.

Y no sólo la ciudad es noticia con cada gestión que realiza la gobernadora, como la visita de Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA que llegó esta semana con la réplica de la Copa del Mundo para reforzar la imagen de Carreras. También el paraiso turístico provincial llegó a los medios nacionales con el video de un grupo de personas robando mercadería de un camión en la puerta de un depósito, o los balazos de goma de la Policía para impedir que los vecinos del Alto ingresen al predio de un mayorista.

Carreras no dudó y en pocas horas pidió ayuda a Nación y sumó fuerzas federales. La irritabilidad social es enorme y más en una ciudad desigual, donde los que llegan gastan muchos dólares y reales, pero a pocas cuadras la nieve se sufre. Y para aspirar a la intendencia, es una obligación mantner el equilibrio, por más débil que sea.

A una semana de las elecciones municipales, Juntos se muestra unido, casi por primera vez en mucho tiempo y como no lo estuvo ni en las elecciones provinciales: Carreras como candidata, Weretilneck, que no se muestra con ella, pero su gente está trabajando a la par; y el intendente Gustavo Gennuso y su gabinete también, aunque las diferencias quedaron marcadas a la hora de confeccionar la lista.

En pos del resultado deben estar alineados. El aparato y los recursos del gobierno puestos a disposición para las elecciones no alcanzan sin golpear las puertas y comprometer a los beneficiarios de esas ayudas sociales. Es que en las PASO los barrios más populares y con miles de carencias, votaron a Javier Milei. La Policía reforzó la seguridad en los supermercados de los barrios populares del Alto.

Cada elección es distinta y Juntos hace foco en eso para recordar que el domingo próximo se elige intendente y concejales . Y lo que se critica en el resto de la provincia, lo muestran como una virtud. Hace cuatro años que Carreras gobierna desde Bariloche, nadie la puede acusarla a la mandataria de oportunismo de campaña.

Mientras, en el resto de Río Negro, las demandas siguen sin encontrar un interlocutor, menos aún alguien que aporte soluciones. La transición entre Carreras y Weretilneck no arrancó y a esta altura no se sabe si existirá. Entonces, en Salud es imposible la entrega de medicación para tratamientos crónicos; en Seguridad, los reclamos de los policías activos y retirados se vuelven a hacer sentir, el arreglo de los patrulleros que siguen rotos en las puertas de las comisarías y los vecinos que quieren que no les roben.

También hay un pedido de los gremios estatales, que pretenden abrir las paritarias. Pero Economía intenta cumplir con sus obligaciones y juntar los casi 4 mil millones de pesos para pagar los 10,5 millones de dólares de la última cuota de los intereses del Plan Castello. Casi un 25% de lo que significa una masa salarial completa. Entonces no se puede hablar de aumentos ante la incertidumbre que generó la devaluación nacional y la escacez de recursos.

Todas demandas son urgentes, pero el gobierno demostró que todo puede esperar: Lo importante es ganar las elecciones en Bariloche. El resto se verá más adelante.