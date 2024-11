Los estatales cobrarán sin aumento y ordenaron bajar el gasto público

Weretilneck llamó a frenar el gasto público. Preocupa el crecimiento de la masa salarial, por eso los sueldos de octubre no tendrán incremento. Foto: Archivo

La tormenta de medidas de fuerzas en Río Negro fue momentáneamente neutralizada por un gobierno que puso sobre la mesa un amplio despliegue de tácticas políticas. Mientras prometió descontar los días no trabajados y hasta no renovar los contratos a aquellos que adhieran, cajoneó el proyecto de Educación esencial. Los salarios a la administración pública, que se pagarán entre martes y miércoles, llegarán sin aumento. El incremento del 129% de la masa salarial encendió un alerta y el gobernador Alberto Weretilneck ordenó bajar el gasto público.

Pese a las duras amenazas, ATE aseguró haber alcanzado el 95% de acatamiento. Cifras que no fueron contrarrestadas por datos oficiales que nunca, como sucede históricamente, se conocen. Rodrigo Domingo, Secretario General de ATE, alzó la voz: "Necesitamos un incremento salarial real en la provincia, no simples correcciones". El gobierno provincial contuvo la demanda de principio de año con sumas fijas no remunerativas. Pero en el último trimestre pasaron a ser bonificables y las arcas evidenciaron el incremento de gastos en sueldos.

Weretilneck pretendió bajar el impacto y dio a conocer los números. Los sueldos de los empleados públicos no tendrán aumento por primera vez en el año. La masa salarial roza los 102 mil millones de pesos, un 129% más que en enero, cuando alcanzaba los 44 mil millones. El gasto de sueldos superó por mucho al índice de inflación que acumuló 101% en lo que va de 2024.

En octubre, aunque se reabrió la paritaria, no hubo ofertas para nadie. El gobierno puso sobre la mesa los números, pero los trabajadores mantienen el reclamo por el impacto de la devaluación de diciembre de 2023, donde no hubo incrementos. A medida que se agudizan las tensiones, el gobernador optó por un drástico ajuste del gasto.

A corto plazo no aparecen salidas mágicas. Hay menos recursos en la calle y eso repercute en el consumo, por lo que baja la coparticipación nacional y el deterioro de la recaudación provincial por Ingresos Brutos, además de la eliminación de sellados dispuesto por la actual administración. La luz aparaece por el lado de las inversiones en Vaca Muerta y su futuro prometedor para Río Negro.

El área Confluencia Norte es la primera de Vaca Muerta en Río Negro en entrar en producción

Una buena, Phoenix Global Resources puso en producción los primeros tres pozos del lado rionegrino de la cuenca Neuquina, en el bloque Confluencia Norte, cerca de Campo Grande. La compañía comprometió una inversión de 88 millones de dólares. Aunque aún no lo analizaron, calculan que será el petróleo más pesado, el de mayor demanda internacional por su mayor posibilidad de refinamiento. Otra, que el oleoducto Vaca Muerta Sur ya está en Allen y se avanza a la fase dos del proyecto que es unir los 470 kilómetros entre la estación de bombeo en esa ciudad con Punta Colorada, por donde deberá salir al mundo el petróleo de la cuenca Neuquina.

También el gobierno convocó para el 4 de diciembre a la Audiencia Pública para avanzar en el proyecto de GNL de Pan American Energy en sociedad con Golar, que con una inversión de 300 millones pretende exportar gas con un barco licuefactor que estará a 30 kilómetros al sur de Las Grutas. Mientras, YPF lanzó Argentina LNG, y avanzar en su propia planta en Punta Colorada, mientras espera la decisión final de Petronas.

Históricamente noviembre es un mes para recaudar y juntar dinero para la demanda extra de recursos que se necesita para hacer frente a los aguinaldos de la adinistración pública. Pero también deberá existir alguna oferta salarial. Tendrá un mes para negociar, el gobierno sabe que en diciembre sube la tensión social y tiene que transmitir calma.