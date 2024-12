Karina Milei y Martín Menem, la visita para apurar LLA en Río Negro

La visita a Río Negro de Karina Milei, hermana del presidente, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, estuvo marcada por un clima de euforia, donde cálidas sonrisas y una fuerte custodia policial de la Federal enmascararon una realidad política menos visible pero más estratégica. Dos mensajes quedaron claros: por un lado, la arenga para fortalecer la presencia de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, un movimiento vital para asegurar la mayoría legislativa del presidente Javier Milei; por el otro, una presión directa sobre la diputada rionegrina Lorena Villaverde para agilizar la formalización de este espacio político en la provincia, tras los escándalos por las firmas truchas que empañaron el incio del trámite.

El evento, lejos de ser una mera festividad política, tuvo el peso de una campaña en pleno apogeo, orientada a asegurar los votos necesarios para las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, entre los discursos, apenas se mencionaron proyectos que impactaran directamente en la vida de los rionegrinos. Por ejemplo, no hubo una sola mención de la interminable ruta 22.

A pesar de ser una de las principales demandas de los vecinos del Alto Valle, el gobierno de Milei no incluyó la continuidad de la obra en el presupuesto 2025, como tampoco la rotonda de Choele Choel prometida a la senadora de Juntos, Mónica Silva a cambio de su voto a favor de la ley Bases. Quizás por la cercanía del casino con los puentes carreteros, no le permitieron a los líderes de LLA tomar conciencia del estado de abandono de la tantas veces prometida y postergada autopista.

Un aspecto que no pasó desapercibido fue el papel crucial que desempeñan dos figuras locales: Marcelo Román, intendente de Allen, y Marcos Bielma, secrtario General del gremio de la Fruta. El pase del ex comisarío de las filas de la UCR a las fuerzas del cielo lo ubicaron como el primer intendente de LLA. Pero al parecer no es el único, se pudo identificar a Silvana Pérez, la intendenta de Maquinchao que recorrió casi 400 kilómetros para sentarse en primera fila. Ante la ignota Villaverde, los intendentes jugarán un papel clave para sumar votos, aunque la campaña se sustentará en la imagen del presidente que en Río Negro se mantiene positiva.

La intendenta radical de Maquinchao, Silvana Pérez, se ubicó en primera fila junto con el gremialista Marcos BIelma.

La verdadera razón de la visita de Menem y Karina al territorio es la presión por finalizar el reconocimiento de LLA. Un proceso que se inciió con firmas truchas y el trámite aún no está terminado. Los tiempos se acortan, el 6 de enero se deben presentar unas 3.500 fichas de afiliados. Los dos dirigentes escucharon de boca del apoderado, el ex abogado de Weretilneck, Damián Torres, que ya están pero para evitar un nuevo papelón, las están chequeando.

Nada se habló de candidaturas, aunque se sabe que la propia Villaverde quiere encabezar la lista de senadores y para diputados se mantiene con fuerza Anibal Tortoriello, para renovar su banca. El ex intendente de Cipolletti no estuvo presente en el acto libertario. Tampoco en las últimas dos sesiones de la Cámara baja, y colaboró con la imposibilidad de dar quórum para el tratado de la "ficha limpia" que impulsaba el PRO con su (¿lider?) Mauricio Macri detrás. Volvió a justificar su falta por un tratamiento médico que debe respetar, aunque sirvió para acompañar las intenciones del presidente en un comentado pacto con la condenada Cristina Fernández de Kirchner.

El gobierno provincial también piensa en 2025. El presupuesto presentado el viernes a la tarde por Weretilneck, con un "incremento de aproximadamente del 110%", refleja las intenciones de mantener su representación en ambas cámaras. No será una tarea sensilla por la polarización. Una forma de ganar votos será con el gobernador en las distintas ciudades inaugurando obras. Anunció que serán 390 con una inversión de 230.000 millones de pesos. Pero para llegar al año próximo, el mandatario deberá resolver un conflicto latente con los empleados públicos.

Por segundo mes consecutivo, en las partitarias el gobierno no hizo ofertas de aumento salarial. Entonces, cuando los estatales cobren desde el próximo miércoles sus sueldos de noviembre, será el mismo de septiembre. El malestar crece, UnTER, ATE y ASSPUR van a coincidir en un paro de actividades para el jueves. De todas maneras se mantienen expectantes en abrir un diálogo que por ahora no existe. Weretilneck prioriza pagar en término y patear para adelante una actualización de haberes.