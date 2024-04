La singular vigencia del "no hay plata" en Neuquén

La diputada Denise Stillger tiene, sobre su banca, un termo con la frase "no hay plata", que suele lucir en las sesiones como una especie de emblema de la coyuntura. El eslogan impuesto por el presidente Javier Milei es, curiosamente, uno de los más populares de la actualidad social y política argentina. En un país que le ha esquivado durante décadas a palabras como "ajuste", "ahorro", "eficiencia", ahora parece suceder todo lo contrario, en sintonía con las elecciones populares, que no son constantes, pero sí suelen ser abrumadoras. En Neuquén, el "no hay plata" se utiliza, un poco en off, otro poco explícitamente, y siempre según la conveniencia, en el gobierno de Rolando Figueroa.

El gobernador ganó, en un tratamiento exprés, una ley para reactivar obra pública paralizada por el "no hay plata", que incluye la declaración de emergencia, y la habilitación consecuente a utilizar fondos. Al mismo tiempo, tramitó el aval legislativo para que le permitan endeudarse hasta 500 millones de dólares. Necesitamos financiamiento, pero no es para gastos corrientes, sino para compromisos de deuda anteriores al gobierno y para aportar a algunas obras, se dijo en esos días, enfatizando en que no hay una contradicción entre la austeridad y cierto achique de gastos anunciados apenas asumida la gestión. Lo cierto es que, si se plantea reactivar en serio y poner en funciones todo lo que está frenado, en Neuquén, el mismo gobernador lo ha dicho, se necesita miles de millones de "la moneda Vaca Muerta", equivalente local para el billete estadounidense. Y todavía no se sabe si esos miles estarán disponibles.

El contexto político de la realidad económica es tan sinuoso como parece. El de Figueroa es un gobierno inclusivo, pero, al mismo tiempo, severo en la defensa de una línea propia, independiente, que a veces tiene el rostro de sonrisa encantadora, y a veces, el gesto agrio de la cara del perro. La justificación, precisamente, es que la independencia del "neuquinizate" es la que hizo posible la convergencia del agua y del aceite. Así, los sectores que acompañaron a la coalición ganadora, oscilan entre el aplauso y la crítica. Desde el peronismo, por ejemplo, ha habido críticas y posiciones adversas a algunas propuestas del Ejecutivo.

Una de esas posiciones adversas se evidenció en la decisión del gobierno provincial de "desregular" la compra de pasajes aéreos, rompiendo el monopolio estatal de Aerolíneas Argentinas. Tanto Lorena Parrilli, como Darío Martínez -dos referentes de peso del kirchnerismo residual- se levantaron como leche hervida ante lo que suponen una traición al postulado de defender a ultranza a las empresas públicas. En el gobierno hubo un prudente silencio, aunque por lo bajo se escuchó que hay razones muy lógicas para defender, primero, la plata de la provincia, dentro del contexto del "no hay plata" que todos asumen como verdadero.

Todo indica que podrá haber flexibilidad ideológica y política cuando sea necesario, pero que las riendas del carro que lleva el Tesoro provincial se mantendrán cortas, y firmemente agarradas. El Estado es licuadora de plata en permanente y vertiginosa acción. Si alguien se toma el trabajito de aplicar una leída liviana a los boletines oficiales, se podrá comprobar cómo los aportes no reintegrables del Tesoro se desparraman, con millones de pesos cada vez, en miríadas de vericuetos de la gran administración burocrática provincial: desde municipios hasta empresas, entidades y organizaciones que solo suelen aparecer muy de vez en cuando en el primer plano de la escena neuquina.

Los municipios, concretamente, son en su mayoría ávidos pichones que abren el pico permanentemente para recibir el costoso alimento de la administración central. La esperanza, abierta recién ahora, es que el esquema de regionalización política que inauguró el gobierno comience a surtir efecto en ese sentido. Porque hay que achicar la brecha entre la pomposa autonomía y la pesada realidad de dependencia que hay de una sola caja, la que administra, con escasa delegación de responsabilidades, el propio gobernador, y que corresponde directamente a los recursos de la provincia, provenientes, a su vez, del aporte de los ciudadanos y de las riquezas naturales -finitas- del subsuelo territorial.

Esta sangría permanente, convive con los aportes cada vez mayores que deben hacerse a los servicios esenciales. La salud pública se ha llevado miles de millones en cuatro meses, porque era necesario recomponer un desastre impresionante. Un poco en menor nivel de urgencia y exigencia, lo mismo ha sucedido con la educación y la seguridad. La actualización salarial pactada con los sindicatos estatales, implicó un fenomenal aumento de la masa del gasto público (llámenle inversión, es lo mismo). Es muy singular cómo el "no hay plata" tiene como base un gasto en crecimiento, que implica mucha plata.

En definitiva, el "no hay plata" que vomitó Milei mucho antes de visitar a Elon Musk y de fantasear con la potencia del futuro, tiene una rigurosa vigencia también en Neuquén, solo que se lo administra y se lo presenta de una manera distinta. Esto es una provincia, no el país entero, y es, además, desde hace mucho, un globo de ensayo que todavía no se ha terminado de inflar.

Ojala sea exitoso, y pueda volar sobre los cielos de la Patria.