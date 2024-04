El protocolo antipiquete en la región es un desastre

Entre Río Negro y Neuquén hay puentes. Son necesarios porque están divididas, estas provincias, por un río. Cuando esos puentes son bloqueados, por lo tanto, se produce un gran daño, que afecta a miles de personas. Este miércoles sucedió otra vez, pese al protocolo antipiquetes, pese a las recomendaciones de Patricia Bullrich, y más allá del deseo de los miles de damnificados por estas medidas, que se hacen, paradójicamente, en nombre de la justicia de alguna cosa.

El procedimiento que presuntamente se ha diseñado para reducir el impacto del daño o prevenir los bloqueos, es un desastre y no funciona. La policía de Neuquén corta el tránsito en el acceso al viejo puente carretero: los colectivos no pasan, y la gente tiene que bajarse y pasar caminando; y los autos tienen que dar la vuelta. Es decir, la policía ha decidido prevenir el paso de la gente, no de los piqueteros. La gendarmería y la prefectura se ubican entre la rotonda de Cipolletti y el acceso a los puentes: garantizan que los puentes no se corten, pero los piqueteros cortan los accesos. Por lo tanto, la gente igual no puede pasar, y el despliegue de las fuerzas es insólitamente desaprovechado.

De esta manera, es tan inútil el despliegue policial como el de las fuerzas federales. Unos cortan lo que los piqueteros no han cortado; los otros, se aseguran que los puentes estén libres de toda circulación, antes que de piqueteros cortando.

Sería extraño que la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, no esté al tanto de este despropósito, que muestra claramente la evidencia de la realidad: los puentes no están cortados, pero son inaccesibles para los usuarios, porque los cortes están ubicados en los accesos.

La sensación que queda es muy fea: parece que no interesa la gente, sino, simplemente, cumplir con órdenes que se quedan girando en el limbo teórico del ampuloso decreto antipiquetes, disposición nacional a la que no han adherido Neuquén ni Río Negro, en un magnífico ejemplo de inútil prescindencia ideológica.