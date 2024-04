El modelo (en construcción) de Figueroa, avanza

No es un secreto para nadie que en Argentina hay un momento de revisión política muy intenso, que ha surgido del encumbramiento de Javier Milei y del causante de ese encumbramiento, que es, ni más ni menos, que una mayoría del pueblo argentino decidida a cambiar algo en medio del desastre. En paralelo a ese fenómeno nacional, en Neuquén surgió la opción de cambio sintetizada en Rolando Figueroa y su desafío al estatus quo, el año pasado. Ahora, lo que está sucediendo, tanto a nivel nacional como provincial, es el desarrollo en la realidad concreta de aquellas intenciones evidenciadas en los votos.

Figueroa construye su propio modelo, o, para decirlo con mayor justeza, el modelo que representa o procura representar a esa mayoría que le dio el gobierno. El diseño, tal vez, está claro en la mente de los principales organizadores de la construcción política, con Figueroa en el primer escaño de esa escalera dinámica; pero, lógicamente, no se tendrá en un día, ni en dos, porque no es soplar y hacer botellas, sino construir cimientos, pegar ladrillos, abrir ventanas y puertas, instalar sanitarios. La casa del nuevo gobierno está en construcción, y ya se le notan las evidencias de cómo será el edificio: igual y al mismo tiempo distinto, con acuerdos y divergencias, y con aciertos y errores que marcan los próximos pasos, pues no hay gobierno sobre la tierra que pueda aplicar un guion de hierro sobre la realidad.

El guion, para Figueroa y para cualquiera, se va escribiendo sobre la marcha, y eso distingue, precisamente, a la política. Las pruebas van emergiendo a medida que se hace, que se construye. Por ejemplo, la aprobación legislativa para conseguir hasta 500 millones de dólares que refuercen las finanzas provinciales. Allí, en el recinto, votaron a favor del nuevo endeudamiento, que se usará para pagar deuda y reactivar obra pública, los diputados de la coalición que conquistó el gobierno el año pasado; y rechazaron la propuesta los legisladores del núcleo duro kirchnerista más los representantes de la izquierda política.

En el argumento central del rechazo kirchnerista pegado al más recalcitrante trotskismo, está plantar la idea de que Figueroa sucumbe (cobardía) al poder coyuntural del gobierno de Milei; y la de alentar ampulosamente a que el gobernador neuquino se oponga a esa gestión nacional, a la que se le atribuye el siniestro propósito de atentar contra los derechos del pueblo. Figueroa parece cómodo ante esos ataques,, pues ha conseguido hasta ahora sintonizar lo que le conviene a Neuquén tener o no tener del gobierno central. Es capaz, por ende, de oponerse firmemente al cobro del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría (que afecta, centralmente en Neuquén, a los petroleros) y de defender a ultranza la Universidad Nacional del Comahue; y, al mismo tiempo, recibir a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, mostrando una senda de conciliación para solucionar las dos cosas, sobre la base de respetar y defender los derechos de la ciudadanía neuquina.

Frente a los ataques opositores -todavía incipientes y desordenados- el gobierno de Figueroa practica al mismo tiempo su propia versión de cómo debe funcionar el Estado. Así, no le tiembla el pulso para comprarle con plata provincial camiones compactadores de residuos al municipio de Plottier, en donde el servicio había colapsado, creando una grave crisis para el intendente Bertolini. El gobernador tampoco ha vacilado en auxiliar a organismos y empresas del Estado, y otros muchos municipios, con aportes no reintegrables del Tesoro provincial, pese a que las finanzas transitan un camino estrecho. Y avanza en acuerdos simples pero resonantes, como el firmado, por seguridad pública, con el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, uno de los referentes más históricamente vinculado al kirchnerismo en los últimos 20 años.

Pero, el contexto, es difícil, y la construcción avanzará lentamente. La sociedad tiene la mecha corta, tiene poca paciencia, pues está en plena catarsis de un largo proceso en el que se ha sentido, al cabo, engañada. Por eso, el gobierno provincial no tendrá el camino liberado y sin escollos, sino hasta que consolide la construcción emprendida, con acciones que sintonicen plenamente con lo que la mayoría ciudadana pretende: no solo mejorar la calidad de vida, sino confirmar que muchos culpables del desatino pagarán las consecuencias.

Esto es lo que está fiscalizando una sociedad que ya no cree en cantos de sirena, sino en hechos, visibles, verificables, y, sobre todo, útiles para el bien común.