Muerto el perro se acabó la rabia, sin responsables

La gobernadora Carreras siempre tuvo la intención de volar por Río Negro, el Ejecutivo presentó un duro informe sobre la compra, pero no hay sanciones administrativas.. Foto: Gentileza

Una de las primeras controversias públicas que evidenciaron la ruptura de Alberto Weretilneck con Arabela Carreras fue la compra de un avión oficial. Es más, la propia ex gobernadora acusó al círculo íntimo del cipoleño de hacer correr la noticia sobre el precio que se pagó y el casi 50% más del valor de mercado por el que se cerró la operación: 4.2 millones de dólares a través de una empresa que lo compró unos meses antes de hacer negocio con Río Negro. La ex mandataria no duda en reconocer que la movida mediática sentenció su suerte en la política y la destinó al emprendimiento chocolatero que comanda en Bariloche.

Incluso antes de asumir su tercer mandato en diciembre, Weretilneck evidenció cuál sería la suerte del Cessna Citation V Ultra. El último vuelo del avión modelo 1994 fue desde Buenos Aires a Viedma, donde quedó guardado en el aeropuerto Gobernador Castello. Pero para conocer la controversia vale hacer un poco de historia. Es que Carreras siempre tuvo la intención de volar por la provincia, algo que ya había hecho el cipoleño en su gestión, pero con vuelos contratados a la familia Trappa, primero de manera directa y luego por licitación.

El concurso de precios que llamó Carreras quedó desierto porque la única empresa ofertante, Grantt no reunía las garantías. Luego se autorizó la compra directa a la misma firma que salió favorecida a través de Nell Joy Ind. Latinoamericana SA, radicada en Villa Allende, en Córdoba. Se supo que semanas antes de cerrar el negocio compró en Estados Unidos el Cessna Citation V Ultra por 2,3 millones de dólares. La operación con Río Negro se cerró en 4.2 millones de dólares, lo que incluyó también el equipamiento para transformar la aeronave ejecutiva en ambulancia. Un 54.30% más del valor de mercado.

El kit sanitario se facturó en 249.990 dólares y también incluyó un programa de mantenimiento por dos años que costó 485.000 dólares. La resolución 104 de 2022 tenía la firma del secretario General de la Gobernación, José María Apud, un aliado incondicional de la gobernadora Carreras, que fue uno de los pocos sancionados administrativamente por la compra.

El escándalo saltó en Infobae y a partir de allí se hizo noticia en Río Negro. Por esa publicación Carreras siempre responsabilizó al entorno de Weretilneck. Lejos de retroceder, la entonces gobernadora defendió la compra, argumentó que sólo se usaría con fines sanitarios y redobló: "Pensamos en comprar también un helicóptero", dijo días después. En los fundamentos de la adquisición quedaba expresamente aclarado que podía "ser utilizado para vuelos de la gobernadora y de su gabinete". Aunque luego del escándalo quedó circunscripto sólo al uso sanitario.

José María Apud como secretario General de la Gobernación firmó la compra del avión y es uno de los tres ex funcionarios sancionados por el Tribunal de Cuentas.

Pero con la decisión de vender el avión que publicó el gobierno rionegrino también se conoció un duro informe que el Ejecutivo presentó esta semana en la Legislatura ante el pedido de informe del macrista Juan Martín. Por eso el apuro por confirmar que se desprenderán del polémico Cessna. Quedó claro que el avión provincial no tiene habilitación para hacer vuelos sanitarios, que los pilotos no tienen el grado de Comandante y no cuentan con seguro y que de los 40 vuelos hubo varios a Bariloche para trasladar a Carreras, contrariamente a la nueva reglamentación que regía los movimientos del avión provincial.

En noviembre de 2022 registró un viaje Viedma-Bariloche-Viedma sin orden de vuelo y sin registro de pasajeros más allá de los dos pilotos. Sólo 9 días después, hizo el mismo recorrido, pero en la vuelta tuvo una escala en Neuquén, que quedó asentado por la Secretaría de la Gobernación y que entre los pasajeros figuraba la ex mandataria y su personal de protocolo. Cinco días más tarde, Carreras volvió a ser trasladada en el Cessna a Bariloche junto con su personal de seguridad.

Luego el avión debió quedar parado por tareas de mantenimiento en San Fernando y cuando regresó a la provincia estaba listo para la despedida de Carreras. Es que el 14 de septiembre salió de Viedma con destino a Ushuaia, donde esperaba la mandataria tras una reunión de gobernadores con la CAME. Uno de los pocos vuelos sanitarios realizado por el Cessna de la provincia fue para trasladar al ex ministro de Gobierno Marinao Ferrari tras un grave accidente en la Línea Sur.

El informe oficial termina con un dato categórico, asegura que "llamativamente" la compra de la aeronave, que arrancó en 2019 "no estuvo precedido de un estudio de mercado que demostrara la conveniencia" y después deja en claro se realizan en promedio sólo 2 vuelos sanitarios por mes y que es más conveniente contratar el servicio. Durante los casi dos años que el Cessna estuvo en Río Negro, la provincia siempre pagó el servicio de vuelos sanitarios a la empresa Elair del empresario amigo Claudio Urcera y luego a Baires Fly de María Belén Grande Ratti, hija de Luis Grande, es un expiloto de la Gobernación, que en 2006 fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos por contratar con el Estado como privado mientras era empleado provincial.

Weretilneck intentó despegarse siempre de la compra del avión. Y ahora su administración desnudó las importantes falencias en las que cayó la administración de Carreras. Aún se espera un dictamen del nuevamente designado fiscal de Investigaciones Administrativas, el cipoleño Fabián Gatti. Por ahora sólo hay sanciones del Tribunal de Cuentas a tres ex funcionarios (el director de aeronáutica José María Scheverín; el ex secretario General de la Gobernación, José Apud; y el secretario de Administración de la Secretaría General, Gonzalo Regueira) quienes pagaron un millón y medio de pesos como sanción pecuniaria sin ningún tipo de apelación.

Pero con la venta no debería queda zanjado este escándalo que le costó muy caro a las flacas arcas rionegrinas, o será cierto el viejo dicho que "muerto el perro se acabó la rabia".