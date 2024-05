Encuestas, gurú y la vuelta al "en cada lugar, siempre"

A esta altura, quien conoce al menos un poco al gobernador de Río Negro sabe que es un fanático de las mediciones. Al asumir su tercer período al frente del Ejecutivo provincial, Weretilneck se trenzó en una lucha desigual con Javier Milei. Pero con el paso de los meses, reconoce que esa estrategia no genera demasiado dentro de su territorio porque la imagen del presidente no cae en los niveles que creía y su gestión, en cambio, él perdió fuerza en la provincia.

A principios de gestión, el secretario de Comunicación, Lucas Ottolini debió transmitirle a los encargados de prensa y redes de los ministerios que "ya está bien de fotitos en reuniones", ahora deben mostrar soluciones. Los meses pasaron y la falta de recursos no permite exhibir mucho más que dos funcionarios y un escritorio con algunos papeles arriba. Weretilneck lo sabe y por eso intenta cambiar la imagen de su tercera gestión.

Contrariamente a los casi ocho años que estuvo en gestión, el cipoleño tiene demasiados frentes abiertos y no es bueno gobernar con los ojos de la oposición en la nuca, independientemente de qué lado de la grieta se sitúen. La herencia recibida es todo un tema. La ex gobernadora Arabela Carreras dejó deudas y malas decisiones, que puertas adentro del gobierno se manifiestan como una mancha negra que no pueden ocultar.

En las últimas semanas, el gobierno provincial encargó una fuerte campaña en redes con una encuesta que seducía bajo la promesa de "ganate importantes premios" . Y aunque muchos contestaron, nadie conoce con certeza quién fue el ganador de esos beneficios. Pero sí le permitió al encuestador oficial de Weretilneck, analizar los resultados y ya se los pasó al gobernador.

En redes sociales, seducen a los usuarios para responder encuestas a cambio de importantes premios.

No trascendieron los resultados oficiales, pero se supo que la gestión de gobierno llega apenas a un 30% de imagen positiva, y se divide en tercios la creencia para el año que viene, estará mejor; estará igual o estará peor, con los mismos guarismos. Pero sin dudas que el 50% que evalúa como positiva del gestión de Milei forzó un enorme replanteo. El presidente es el político con mejor valoración por parte de los rionegrinos y luego sigue Weretilneck con 45%, pero en baja con respecto a sondeos anteriores, mucho en relación a los números de abril de 2023, cuando ganó las elecciones.

Entre tantas cosas que se preguntan en las encuestas, también se sondeó la situación con los gremios, los pisos salariales y si el gobernador debe concurrir a Córdoba a firmar el Pacto de Mayo propuesto por Milei. Pero esos resultados están bajo llave, aunque la desaparición de la disputa con Nación como tema principal marca una tendencia.

El consultor Riorda formó parte del armado de Juntos Somos Río Negro y adelante del gabinete recomendó volver a las bases del provincialismo.

Lo cierto es que el cipoleño está ante un desafío en el que se juega la existencia del partido provincial. Debe volver a las bases, al "en cada lugar siempre", con el que logró ser reelecto en 2015 y que le permitió llevar de la mano a Carreras en 2019. Vale hacer un poco de memoria, en 2011, cuando heredó el gobierno tras el crimen de Carlos Soria, sólo era conocido en Cipolletti, donde había sido intendente. Nadie sabía pronunciar cómo pronunciar la W de su apellido en la provincia. Fue un trabajo de campo el que hizo.

Hace unas semanas, su gabinete fue citado en Viedma. En el salón de APEL, se intentó contagiar esa vuelta a las bases. Werretilneck fue concreto, hay que mostrar gestión y para eso los funcionarios deben estar presentes: "Den la cara, respondan los mensajes, recorran la provincia". También hizo su aparición el gurú del cipoleño, el consultor Mario Riorda, que habló de un "contrato social" que no se está cumpliendo. Notó el peso que tiene en el gobierno actual la mala gestión anterior, a la que calificó como "un bache en Juntos Somos Río Negro". El partido debe salir a recuperar la provincialidad y reconstruirse. Frontal el asesor polítoco apuntó a todos: "Si alguno siente que no puede, deberá evaluar que el cargo le queda grande".

Pero es muy difícil mostrar soluciones sin recursos. El pedido de dar respuestas choca rápidamente con la realidad, por ejemplo, en Valle Medio la delegación de Desarrollo Social permanece cerrada. Sin tener con qué dar respuestas a las demandas, se optó por bajar la persiana. Trascendió que en la última semana liberaron algunos fondos, pero la en la cuenta bancaria aún figuraba el delegado anterior que se fue a su casa tras la ida de Carreras, hace cinco meses.

En Roca, una ciudad esquiva a Weretilneck, los pibes de la zona de chacras se quedaron sin transporte escolar por falta de pago. Desde que comenzó el ciclo lectivo la provincia no abonó ninguna factura. Además de chicos que no pueden ir a clases, están en duda los puestos de trabajo directo e indirecto que genera esa pequeña empresa de colectivos.

Recibí al presidente del Club Chimpay, Javier Vázquez y le confirmé que la provincia se hará cargo del costo de la indemnización del juicio para evitar el remate del Club Atlético Chimpay, la Liga Avellaneda y el Club de Darwin.



La próxima semana vamos a firmar el convenio… pic.twitter.com/GEqK2RbwwE — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) May 7, 2024

La contracara, Weretilneck se fotografió con el presidente del Club Chimpay, Javier Vázquez y prometió pagar los 58 millones de pesos que los malos abogados sentenciaron a la institución por el juicio de un ex jugador que se lesionó en un partido de fútbol y por el que este mes les rematarían la sede. O el anuncio del boleto estudiantil que se acordó para el Alto Valle y Valle Medio con sus amigos, la familia Trappa, concesionario del transporte público de pasajero interurbano.

Mientras, la oposición no para de contarle las costillas al gobierno. Como en su momento desde el PRO difundieron el costo de 63 mil dólares de un avión privado para ir a la convención de gobernadores en Puerto Madryn y lo obligaron a ir en auto, ahora desde el bloque del peronismo presentaron un pedido de informes para saber si el gobierno paga las encuestas con fondos de Lotería de Río Negro, bajo la denominación de publicidad.

Del otro lado de la grieta, el PRO arranca la semana previa a las elecciones partidarias con mucho en juego. Es que el cipoleño, actual presidente, banca a su legisladora Patricia Mc Kidd para sucederlo. Pero con una gran incongruencia: es la misma que rompió el bloque e intenta el reconocimiento de la Legislatura ahora bajo la bandera de La Libertad Avanza. Para ellos esto no es un problema y citan el ejemplo de Patricia Bullrich en el gobierno nacional.

Del otro lado, dispuesto a todo como siempre, está Juan Martín. El roquense que supo bancársela solo en la Legislatura en la gestión anterior y ahora no pudo mantener su bloque unido, quiere la presidencia del partido que lleva consigo la posibilidad de desterrar completamente a Tortoriello, dejar la puerta abierta para ser candidato a senador el año próximo y por qué no, soñar con la gobernación en 2027.

No hay dudas que Milei es el resultado del hastío y la bronca, pero no todos parecen haber comprendido el mensaje. El 2025 está a la vuelta de la esquina y por ahora parece que permanecer y transcurrir es el único objetivo.