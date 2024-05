La flexibilización laboral a cambio de la revolución productiva, era una de tantas las promesas del modelo impulsado por Carlos Menem en los 90s. El libertario Javier Milei reversiona aquellas afirmaciones y una de ellas es la modernización del Estado. Un caballo de Troya que esconde el desguase y al que Río Negro debe adherir para equilibrar sus cuentas. Y pese a no tener mayoría como en períodos anteriores, Juntos puso en marcha su máquina de conseguir votos y logró, sin despeinarse, la aprobación de leyes noventosas como el cobro de peaje en las rutas provinciales y el retiro voluntario de empleados públicos.

"El futuro llegó hace rato. Todo un palo ya lo ve", así dicen Redondos. No es más que una reflexión sobre ideas novedosas que repiten recetas del pasado. Más o menos lo planteado por el oficialismo en la última sesión de la Legislatura. Pese a no contar con mayoría, Juntos supo imponer su voluntad en base a hábiles negociaciones.

Los movimientos de Facundo López, el alfil del gobernador Alberto Weretilneck, son precisos. Y casi siempre, por no decir siempre, son eficaces. Juntos ponía en juego su capital político al intentar tratar leyes que, en otro momento, hubiesen generado al menos un debate más acalorado, pero no sucedió. En las comisiones los proyectos pasaron muy rápido y en el recinto todo funcionó como en una escribanía.

López (JSRN) y Martín (PRO) coincidieron en el retiro voluntario de los empleados públicos.

En el mismo lugar donde el mismo partido votó el pase a planta permanente de casi 9 mil trabajadores, ahora se decidió el achique de la masa salarial del Estado, escondido en la "modernización". Emularon al ex gobernador Pablo Verani que, tras recibir las ruidas dejadas por la gestión de Horacio Massaccesi, promovió el retiro voluntario de empleados públicos.

El apoyo fue contundente, 40 a favor y apenas 5 en contra del bloque Vamos con Todos, del peronismo ortodoxo que responde a Martín Soria en su gran mayoría. Incluso el bloque de Nuevo Encuentro, donde se agruparon los camporistas de Martín Doñate, votaron alineados con los 19 de Juntos, los 2 de la UCR, los 4 del ARI; entre otras fuerzas.

¿Qué significa la modernización tan mentada? En un primer momento bajar el gasto en sueldos. No hay cálculos de cuántos se irán, aunque son 11.810 los empleados que están en posibilidades de hacerlo. El monto ofrecido es 1,2 sueldos por año de antigüedad, con un esquema de pago que, para un agente de hasta 5 años, es al contado; y si es más, el 50% es en efectivo y el resto en cuotas. Y le abre el juego para que se sume el Poder Legislativo y el Judicial

En su relación con la Justicia, Juntos le hizo un guiño por los favores prestados y los que vendrán. El Superior Tribunal de Justicia presentó un proyecto para legalizar modificaciones que ya están en uso, pero además introdujo reformas significativas en la relación con los empleados, paritarias y la desfinanciación del gremio. El oficialismo se metió en una disputa que no es propia. Ya lo dijo el Martín Fierro: "Hacéte amigo del Juez; no le des de qué quejarse… Pues siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse".

También se aprobó con facilidad la implementación del peaje en las rutas provinciales relacionadas con Vaca Muerta. Es cierto que, a diferencia de la ruta 2 que va al puerto y que es nueva, el estado del asfalto en la 69 (Campo Grande-El Chañar), 65 (ruta chica Roca-Cipolletti), 8 y 6 (Roca-Línea Sur) es deplorable y Vialidad Provincial no tiene plata para poder arreglarlas. Y no menos real, es que Río Negro necesita recaudar y ve en la actividad hidrocarburífera neuquina una salvación.

Aunque JSRN consiguió la mayoría con facilidad, López no dejó pasar la oportunidad de chicanear a los legisladores autodenominados de La Libertad Avanza, que jugaron a favor de su líder Ánibal Tortoriello y votaron en contra. El empresario cipoleño tiene una mega flota de camiones que realizan servicios relacionados con los combustibles y ahora pagarán peaje. Tortoriello respaldó la ruptura del bloque del PRO y ahora impulsa a Mc Kidd como presidenta del partido.

Esta muestra de confraternidad entre Tortoriello con los libertarios no sólo se manifestó en la Legislatura. También se expuso en el conflcito que mantuvo al PAMI sin funcionamiento en Río Negro en la última semana. Es que las dos figuras que impuso la diputada Lorena Villaverde en la obra social fueron denunciados por manejo irregular de información confidencial de 100 mil afiliados. Tanto Ariel Zúñiga como Mariano Bianchi son las involucradas en el robo de boletas violetas que sufrió el candidato al Parlasur de la fuerza el año pasado, tras emboscarlo con armas en la ruta 250. La salida fue nombrar un nuevo titular de la obra socialel médico cipoleño Ignacio Viñals, del palo del actual diputado nacional.

Aunque no aparece publicamente, Tortoriello mueve sus fichas y tiene una jugada clave en la elección partidaria de mañana. Apoya a su aliada Patricia Mc Kidd a la presidencia del PRO Río Negro, aunque es la misma que pretende el reconocimiento de su bloque como La Libertad Avanza. En frente tendrá al legislador roquense Juan Martín, apoyado en su estrecha relación con Patricia Bullrich, y es el mismo que no pudo mantener su bloque unido y de los 9 legisladores se fueron tres, incluida su rival en la interna partidaria, al nuevo espacio libertario.

La disputa por la presidencia del partido amarillo no es más que una puja de la que están muy pendiente desde LLA. Es que el ganador impondrá su candidato a senador en 2025. No sólo eso, es que podría ser la piedra fundacional para la carrera a gobernador en 2027. Sin dudas que falta mucho, pero como de costumbre, los políticos empiezan sus movimientos mucho antes. En definitiva, todos los actores saben que el futuro ya llegó.