Un voto como gesto para la apertura del diálogo con Nación

De la misma forma que sorprendió que Alberto Weretilneck confrontara públicamente contra el gobierno central y las políticas empleadas por Javier Milei, también puede llamar la atención el voto de quienes le responden en el Congreso. Luego de especulaciones de todo tipo, fue el propio gobernador quien puso la cara y justificó el mandato a la senadora Mónica Silva: "apoyar la ley Bases en general y rechazar en particular el impuesto a las Ganancias".

La realidad no demuestra nada nuevo. Es que de la misma manera votó Agustín Domingo en la Cámara Baja, aunque en aquel momento la excusa fue haber blindado a Vaca Muerta y que los rionegrinos y neuquinos paguen menos por el gas. Esta vez, en el botón que apretará Silva está incluida la llave de acceso a una negociación con Nación. Algo que, aún después de casi seis meses, el cipoleño no pudo lograr.

Es cierto que en un primer momento no estaban dadas las condiciones para negociar. Milei no estaba dispuesto a escuchar la demanda de las provincias y ahora, luego del primer rechazo a la ley Ómnibus, no varió en su discurso, pero sí cambió las formas puertas adentro. Siempre a través de intermediarios, demostró una mayor apertura, sin embargo aún Nación no garantizó nada a cambio.

Lo real es que Weretilneck sabe que el modelo rionegrino está agotado. Sin más poder de endeudamiento, la provincia necesita de manera urgente un cambio de perfil económico y no debe dejar pasar la oportunidad que surge con Vaca Muerta. Desde el inicio de su tercera gestión, apareció unido con Rolando Figueroa. Muchas veces fue el vocero de las necesidades de la cuenca, que se presenta como la salvación para la economía argentina.

Es más, antes de blanquear el apoyo al proyecto enviado por Milei, también se reunió con su par neuquino, el sábado pasado. Además de fijar posturas en común con respecto al pase a la órbita provincial del mantenimiento y obras en las rutas nacionales y el proyecto presentado en Nación con respecto a las concesiones hidroeléctricas, también acordaron que las inversiones para la exportación de gas y petróleo sea por Río Negro.

Weretilneck se reunió con Figueroa antes de blanquear el apoyo a la ley Bases.

La creciente necesidad de insumos para el fracking necesita de rutas acordes en el lado rionegrino. Solo a modo de ejemplo, por Paso Córdoba, antes circulaban 4 camiones diarios y hoy pasan 550 bateas llenas de arenas para la fractura. De la misma manera se puede decir el incremento en el tráfico por la ruta 22 o lo que llega por tren hasta Stefenelli. Por eso el peaje en las rutas provinciales que, además de una forma de obtener recursos para el mantenimiento, también es una fuente de recaudación.

Además de los servicios que puede brindarle la provincia a Vaca Muerta, el mayor negocio es la exportación de crudo y de gas. Río Negro tiene una producción bajísima de petróleo (21 mil barriles por día) en comparación con Neuquén (430 mil). Esta semana comenzó la primera parte del oleoducto Vaca Muerta Sur, desde Añelo a Allen. El final del proyecto es llegar con cañerías a Punta Colorada y la realización del puerto que proyecta YPF con una inversión cercana a 2.000 millones de dólares, para exportar 390 mil barriles por día, que para la provincia significa miles de puestos de trabajo.

Tanto este proyecto, como la planta de licuefacción de gas natural necesitan definiciones políticas de Milei. Weretilneck lo sabe y por eso puso a disposición el único voto con el que cuenta en senadores. Lo dejó en claro en Twitter donde publicó: "La diferencia entre quienes pensamos en grande y quienes piensan en pequeño. Mientras otros critican, nosotros hacemos", en relación al apoyo a la ley Bases y las quejas de la oposición.

La diferencia entre quienes pensamos en grande y quienes piensan en pequeño. Mientras otros critican, nosotros hacemos. pic.twitter.com/3PSLafvPRL — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) May 22, 2024

La planta de GNL que proyecta YPF en sociedad con Petronas (una inversión de 10 mil millones de dólares que puede llegar a 40 mil en una década), producirá unas 25 millones de toneladas por año para exportar. La petrolera malaya condiciona su inversión a cambio de seguridad jurídica. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) de la ley Bases es el inicio. La política debe hacer su jugada: Río Negro compite con Buenos Aires, Punta Colorada contra Ingeniero White.

El gobierno rionegrino ya dio un primer paso, que debe ser bien interpretado por Nación como un gesto de buena voluntad y responder con inversiones en la provincia. ¿De qué le sirve a Milei? no dotar de recursos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, un potencial rival en las elecciones de 2027.