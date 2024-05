Río Negro abrió las negociaciones por su voto en el Senado

Entre las tácticas de negociación, la del "policía bueno y policía malo" aparece entre las más usadas. Y obviamente, el mundo de la política no queda ajeno a este juego en el que el que interpreta el papel del malo intimida, presiona, agrede y genera tensión, para que el policía bueno sea el que se muestre amigable, razonable y confidente, y que su acuerdo parezca más justo y razonable, por más que no lo sea. Esto propuso Alberto Weretilneck en su relación con Nación. En diputados votó favorablemente la Ley Bases su soldado Agustín Domingo, quien siempre se mostró más cerca de las propuestas de Javier Milei y ahora llega el turno de hacer jugar a Mónica Silva en Senadores.

Weretilneck y el circulo rojo de Juntos Somos Río Negro sigue de cerca cada movimiento de Nación. Se mostró muy firme en la defensa de los intereses provinciales y alzó la voz por sus pares patagónicos . Hace apenas un mes hizo un video en el que dejó en claro el impacto negativo que tiene en la provincia los recortes de Milei, al que responsabilizó de todo. Pero nunca dejó de negociar.

Logramos sostener el subsidio al Consumo Residencial de Gas en la "zona patagónica" equivalente a un 50% de la factura. Trabajo legislativo serio defendiendo los intereses de todos los rionegrinos.#ZonaFría #Protegida #LeyBasesCapítuloIArtículo5 pic.twitter.com/HyzYTO4HM9 — Agustín Domingo (@AgustinxDomingo) April 30, 2024

El voto de Domingo fue charlado, estudiado y consensuado. Todo salió como estaba previsto: mantener el subsidio al gas por zona fría y el incentivo a las grandes inversiones que necesitará para el desarrollo hidrocarburífero que plantea en la provincia y el puerto de Punta Colorada para el gas. También había advertido del voto en contra de la vuelta del impuesto a las ganancias, pero Nación ya tenía los porotos suficientes y no variaba el resultado final la decisión del de Juntos.

Weretilneck defendió a Domingo: “Nosotros planteamos los temas que nos interesaban como provincia. El no al impuesto a las ganancias, muy estratégico para nosotros, que no se afecte el subsidio al gas, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que lo necesitamos para el gas y petróleo en la Costa Atlántica”.

Pero en el Senado las cosas son diferentes. Los números son más reducidos y allí aumenta el precio de la mano de Silva. Milei necesita 37 votos para que la Ley Bases se promulgue y aunque el presidente reniegue de la vieja política, Guillermo Francos apuró las negociaciones con los gobernadores con la intención de que se sancione y no haya inconvenientes en la firma del mentado Pacto de Mayo.

Francos es el elegido por Milei para negociar con los gobernadores y lograr los votos en el Senado.

La ex ministra de Educación, que reemplazó al cipoleño en la Cámara Alta, reconoció en relación a su postura: "Conversado, si; definido, no". Y que también hubo sondeos sobre cuál será el voto de Río Negro. La provincia tiene dos senadores más , el camporista Martín Doñate que juró "jamás me arrodillaré ante Milei" ; y la barilochense Silvina García Larraburu quien se mantiene en silencio y no será ella la que rompa el bloque de 33 que tiene el peronismo.

Entonces el único voto que puede negociar Weretilneck es el de su reemplazante. Siempre fue la intención del gobernador establecer un diálogo con Nación pero aún no hay nada acordado. "Nosotros necesitamos que (Nación) se comprometa fuertemente en varios aspectos que se plantearon desde la provincia, pero no respondieron", explicó Silva, que también anticipó que "lo más probable es que el proyecto vuelva a Diputados", porque seguramente habrá modificaciones en el texto.

A partir de ahora, la negociación por el voto será diferente. El objetivo provincial es la continuidad de la obra pública, y allí se destacan la paralizada rotonda de la ruta 22 y 250 en Choele Choel, la ruta 23 y la provincialización de la 22 y la 151 en la zona del Alto Valle, un proyecto que Río Negro financiaría con las propias empresas que necesitan llegar a Vaca Muerta y que el recupero sería a través de un peaje selectivo. Weretilneck nombró en la Casa de Río Negro en Buenos Aires a Luis Di Giacomo, con el objetivo de mantener diálogo con Casa Rosada.

Esta semana comenzará el tratamiento de la Ley Bases en las comisiones del Senado. Y en Casa Rosada saben que deben afinar el lápiz para responder ante los planteos de los gobernadores. El nombre de Weretilneck aparece en una lista de negociables junto con el neuquino Rolando Figueroa, el santacruceño Claudio Vidal, el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo. El cipoleño sólo se reunió una vez con el ministro del Interior, luego hubo mensajes y línea abierta, por lo que no será necesario un nuevo encuentro, Río Negro nombró en la casa provincial en Buenos Aires al ex diputado Luis Di Giacomo, quien desde la psiquiatría conoce muy bien cómo llevar adelante las charlas sin apartarse de las directivas del mandatario .

El futuro de la Ley Bases dependerá de lo que pidan las provincias y de lo que ofrezca Nación. Un juego de negociaciones permanentes donde volverá a aparecer la vieja y efectiva táctica del "policía bueno y el policía malo", con roles en permanente cambio.