¿Es posible otro retroceso en el sistema educativo neuquino?

Hace unos días, una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén volvió a modificar las formas de control de las licencias médicas: el organismo que gobierna el sistema educativo neuquino no renovó la auditoría externa (privada) que hubo el año pasado, para volver a una auditoria interna, llevada adelante por profesionales "propios". En Neuquén, se llegó a 30 por ciento de ausentismo como consecuencia de licencias médicas, cuando el promedio de ausentismo en las actividades económicas del país no supera el 8 por ciento. Significa, tristemente, que todos los días hay 30 de cada 100 maestros titulares o en el cargo de titular que no van a la escuela, por lo que se pone en funcionamiento la maquinaria del reemplazo, que implica miles de millones de pesos más de gasto para el Estado, además de un deterioro permanente y creciente de la relación entre alumnos y maestros.

No puede anticiparse qué sucederá con el nuevo sistema, aunque nadie se pone colorado a la hora de calificar como "un refuerzo" o "una mejora", la decisión del CPE, que está en el área de competencia de la ministro de Educación Soledad Martínez. Lo que sí es observable es que la medida produjo una rápida reacción de quienes observan con espíritu crítico lo que sucede dentro de ese palacio ampuloso que es el CPE. Y muchos no dudaron en afirmar que se retornaba a "la comodidad de la corporación", es decir, a la satisfacción de intereses que no serían, precisamente, los de los alumnos.

Lo cierto es que el año pasado se había logrado reducir el ausentismo docente del 29 al 23 por ciento. Este fue el resultado de la contratación de la auditoría externa, una empresa especializada en ese tipo de controles. La empresa puso 25 profesionales, ahora se dedicarán para la misma tarea no más de 10. Se presentan entre 1.300 y 1.500 licencias médicas por día en las escuelas neuquinas. Si hay unos 10 médicos deberán revisar esa cantidad de certificados diarios, que corresponden a situaciones concretas de personas. Lo que se presume es que la revisión será solo sobre los papeles. "Es la clásica escribanía corporativa", le dijo a este periodista un avezado habitante de los laberintos burocráticos del Estado.

Lo llamativo de este virtual retroceso en el sistema de controles, es que hay otras áreas del Estado que van exactamente en el rumbo contrario, procurando dominar la indómita naturaleza de las relaciones laborales en dependencias públicas. Es así porque el ausentismo con certificado médico es una práctica que ha desbordado lo prudente desde hace mucho tiempo, en todos los ámbitos de la gran burocracia. Y el gobierno de Rolando Figueroa asumió con la premisa de hacer más eficiente el Estado.