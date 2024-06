Figueroa ya muestra los signos del nuevo liderazgo

La consigna que cambió todo el año pasado, "neuquinizate", se hace más grande, más amplia, más inclusiva; y consolida, esa construcción política constante, el liderazgo provincial de Rolando Figueroa. El gobernador no ha cesado, en ningún momento, de construir más poder político sobre el ya ganado en las elecciones de abril de 2023; y, este sábado, sumó un acuerdo explícito y presentado con cierta pompa temprana, con "Primero Neuquén", la coalición, también multipartidaria, que había creado, y que sostiene, el intendente capitalino, Mariano Gaido.

Con el acuerdo con Gaido y todo su significado encima, irá Figueroa al norte neuquino, a Chos Malal, para abrazar con amplitud de líder a los dirigentes y afiliados del MPN que lo estarán esperando en la primera capital de la provincia. Llegará, este lunes (así al menos estaba previsto), el día previo a un nuevo cumpleaños de ese partido provincial que los vio nacer a todos, con casi todo dicho: la neuquinidad no solo es necesaria, sino imprescindible en esta coyuntura; como lo es construir perspectiva política concreta (elecciones de 2025) para aumentar y cimentar la presencia en un Congreso Nacional que el año próximo renueva autoridades y -a la vez- equilibrio en el renovadísimo país que preside Javier Milei.

En el afán constructor que lleva en los genes, Figueroa suma ladrillos a la pared acomodando la argamasa a cada situación. Este sábado, por ejemplo, le otorgó un respaldo clave a Gaido con la "tasa vial", la que se aprobó en el Deliberante para crear financiamiento expreso al transporte público y remediar rápidamente lo que el gobierno nacional cortó. El gobernador incluso criticó a quienes criticaron la iniciativa, pues, dijo, no utilizaron el mismo entusiasmo para criticar y oponerse a los drásticos recortes que Milei aplicó en provincias y municipios.

La construcción política de Figueroa, pues, sumó a Gaido, y se augura por ende para el año próximo una competencia electoral de una gran coalición contra un por ahora reducido ejército, que a su vez se divide, entre La Libertad Avanza reducida a su núcleo más duro, el kirchnerismo residual igualmente acotado, y la izquierda que no sale de esa minoría cómoda que garantiza algunos dineros para seguir financiando posiciones ideológicas con olor a naftalina, y bolsillos abundantes en unos pocos referentes.

En paralelo a la gestión de construcción política, va la gestión de gobierno. No han sido fáciles estos seis meses, sino, por el contrario, llenos de obstáculos. La mayoría de ellos, desagregando el efecto Milei y su ajuste impiadoso, estaban levantados por las gestiones anteriores, históricamente heredadas dentro de la gran misa emepenista del poder. El gobierno actual, por ejemplo, se pregunta (retóricamente) por qué la obra pública en la provincia puede ser hasta 30 por ciento más cara para el Estado, que en el resto del país. Figueroa ha instado a bajar ese "costo neuquino", so pena de abrir la libre competencia y traer empresas "foráneas". Ya bastante complicado es diseñar un plan de obras en las actuales circunstancias financieras, como para además agregar ese singular componente vernáculo, que, se sospecha, tiene o tenía que ver con la corrupción estructural del Estado.

Hacía mucho que no se veía en Neuquén tanta voluntad de construir poder político afirmándose en consignas de cambios. No es sorpresa, para quienes conocen el paño, que Figueroa lidere ese proceso. Lo ha dicho él mismo: desde que tuvo uso de razón, buscó construir a su propia persona como una herramienta para gobernar. Ahora, se está poniendo a prueba, al mismo tiempo, esa construcción personal, con la construcción colectiva. De esa eventual simbiosis, es posible que nazca una nueva criatura, que podrá o no resignificar tanta tradición de progreso en un país que, paradójicamente, poco ha progresado.