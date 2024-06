La vieja-nueva política de La Libertad Avanza

El mamarracho de los avales truchos para la creación de La Libertad Avanza en Río Negro dejó en evidencia que quienes llegaron con la promesa de desterrar las mañas de la vieja política, no pierden oportunidad para utilizar esos mismos artilugios para beneficio personal. Mientras la Justicia Federal puso un freno a la habilitación para ser partido de distrito, como solicitó Karina Milei, se desató una interna furiosa entre antiguos y actuales laderos de la diputada Lorena Villaverde.

La diputada nacional, que no se puso colorada tras confundir los caños del oleoducto de Oldelval con los que ella creía que eran del gasoducto Néstor Kirchner, y que hoy preside la comisión de Energía en la Cámara Baja, está incomoda con la polémica desatada por las cientos de denuncias por fraude y usurpación de identidad que se conocieron en la última semana.

Para que La Libertad Avanza llegue a convertirse en un partido nacional, primero debe ser reconocida como partido de distrito en al menos cinco provincias. Al frente de esta misión, prioritaria para el gobierno de Milei, que llegó a la presidencia con distintas alianzas, pero que pretende en 2025 tener sus propios libertarios en el Congreso, está nada menos que Karina Milei, "El Jefe", como la llama su hermano.

La estrecha relación que la empresaria cipoleña logró construir con Karina, también le cargó sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar adelante el proceso de reconocimiento en Río Negro. Pero claro está que primero deben sortear diferentes filtros que indica la ley electoral. El primero es la presentación de avales, que no es más que la firma del 4 por mil del padrón. No indica que sea una afiliación, sino que los firmantes manifiestan su conformidad para la conformación de una nueva fuerza política .

El problema surgió cuando esas firmas se presentaron en la Justicia Federal, y los representantes de los otros partidos descubrieron serias irregularidades. Entre los firmantes había al menos 6 personas muertas y entre las restantes, una gran cantidad pertenecían a personas que nunca prestaron su conformidad y les robaron sus datos. Muchos docentes que vieron sus nombres en los listados se quejaron y la UnTER hizo una denuncia pública, además de facilitarle a los damnificados el asesoramiento para borrarse de las adhesiones. Pero no fueron los únicos trabajadores sindicalizados a los que les robaron sus nombres. También hay obreros de la fruta y hasta boxeadores.

Otros tiempos: Ariel Zúñiga era estrecho colaborador de la diputada Villaverde y hoy no tiene diálogo.

Con el escándalo desatado, desde el nuevo círculo íntimo de Villaverde se responsabilizó a sus anteriores colaboradores. Pero estos, lejos de quedarse en silencio, prendieron el ventilador. El ex presidente de la Peña de Boca en Viedma y hasta hace muy poco ladero fiel de la diputada, Ariel Zúñiga, no dudó en señalar a dos cuestionados personajes que hoy guían cada paso de la libertaria en la provincia. Uno es Nahuel Picolli Fortuny, un ex colaborador de Magdalena Odarda que se quedó trabajando en el Congreso y ya suma 10 años de antigüedad aunque está radicado en Roca donde lleva adelante sus propios casos como abogado.

El otro, el oscuro Julián Gohinex, un ex secretario de Carlos Soria, que tuvo un paso por el gobierno provincial en el primer gabinete de Alberto Weretilneck, y que es recordado por el corrupto Tedeum en Bariloche al que asistió la entonces presidenta Cristina Fernández, del que habría obtenido importantes ganancias económicas por los sobreprecios en los servicios contratados de manera directa con fondos del Estado provincial.

La maniobra denunciada por Zúñiga comenzó en la última semana de abril. Los entonces compañeros de ruta de Villaverde, hasta ese momento sólo habían conseguido 1.400 adhesiones. Al acercarse la fecha límite, en la que estaba comprometida la visita de Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tuvieron una reunión por Zoom con distintos referentes y fueron apartados por lerdos. Además de Zúñiga, quedó afuera Mariano Bianchi, los mismos que estuvieron involucrados en la denuncia del robo de boletas que sufrió el ex candidato al Parlasur, José Valla durante la campaña del año pasado. También son los mismos que ATE denunció porque tenían acceso a todos los datos de los afiliados al PAMI sin ser nombrados de la obra social. Los mismos que se fueron junto con el director designado por Villaverde al frente de la sede de Roca y despedido por Picolli Fortuny, Carlos Montenegro.

Lo cierto, que afuera del armado del partido y lejos de la diputada libertaria, Zúñiga denunció que se utilizaron padrones de afiliados a distintos gremios. Se sabe de UnTER y el Sindicato de la Fruta, este último representado legalmente por Jonathan O'Rouke, designado como director de Anses en Roca y el propio Secretario General, Marcos Bielma, el mismo que en su rol de pastor bendijo la asunción del abogado y el que prestó su oficina para que Villaverde se reuna con los intendentes radicales en su afán por conquistarlos y alejarlos del oficialismo provincial.

Pero hay más, Jairo Rayman es un reconocido boxeador de Clemente Onelli. Orgullo de un pueblo de la Línea Sur que suele trascender por ser uno de los lugares más fríos del continente durante el invierno, además de la recordada publicidad de Telefónica en la que el policía decía: "¿Vieja a que no sabés de donde te estoy hablando?". Su nombre apareció entre las adhesiones, su caso es uno más de las cientos de firmas truchas.

El listado de todos los púgiles de Río Negro está en la Federación de Boxeo provincial. Su presidenta es Celeste Ventureyra, nombrada por Villaverde como titular de PAMI y de Anses en la zona andina. Las sospechas de suministrar los datos caen en la funcionaria, quien participó de la recepción de Daniel Scioli en su actividad oficial de hace algunas semanas en Bariloche. Celeste García Ventureyra no boxeó nunca, pero es la presidenta de la federación rionegrina y tiene acceso a los datos de todos los púgiles provinciales.

Ante los planteos de los otros partidos políticos de Río Negro, el juez Federal Hugo Greca frenó la habilitación para La Libertad Avanza. De la reunión virtual no participó "El Jefe", está de gira oficial con su hermano, pero si lo hizo Martín Menem, que escuchó algunas de las objeciones detectadas y se desconectó sin decir una sola palabra. Tampoco se expresó Villaverde, aunque días antes y ante el escándalo de las firmas, utilizó la misma táctica de Milei, culpar a "la casta" que tiene miedo. Por su parte, O'rouke, apoderado de LLA, prometió retirar las mil firmas cuestionadas y el magistrado decidió suspender el proceso por diez días.

En medio de este escándalo y ante el miedo de perder protagonismo por la burda maniobra que quedó expuesta, volvió a mover sus fichas el oscuro Goinhex, quien se presenta como secretario de bloque de LLA, aunque esa bancada no fue admitida aún por el presidente de la Legislatura de Río Negro. Le entregó a algunos periodistas amigos tres nombres de dirigentes radicales que ocuparían un lugar como delegados del gobierno nacional en la provincia.

Con miedo de que los correligionarios lo desplacen, filtró que Marcial Peralta, ex secretario de Seguridad en la gestión de Miguel Saiz, pasaría a integrar la nómina de la Procuración General del Tesoro; Gabriel Savini, ex secretario de Empresas Públicas del mismo gobierno, llegaría al INVAP; y también German Jalabert, ex secretario de turismo, aunque no se sabe dónde sería designado. La intención fue generar rechazo y se caigan sus designaciones. Ya lo dice el viejo dicho popular: divide y reinaras.