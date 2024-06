Figueroa también comienza su segunda fase de gestión

El gobierno nacional de Javier Milei se apresta a comenzar su segunda fase, tras la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal. Puede asegurarse que llegarán reformas en el Estado, profundización de cambios en política monetaria y fiscal, y dos cuestiones relevantes: reducción de alguna carga impositiva (impuesto País) y levantamiento del cepo cambiario, esto a fin de este año. En ese contexto, en Neuquén, Rolando Figueroa también lanza su "segunda fase" en el segundo semestre. Lo anticipó este mismo sábado, al ponerle fecha al proceso, con la definitiva (y esta vez cierta) inauguración del Centro de Convenciones "El Cisne", en el Paseo Costero capitalino, que será el 29 de agosto.

El Centro de Convenciones capitalino es una obra emblemática, y emblemática será su inauguración, pues reforzará un contraste entre lo que se hizo antes y lo que se hará ahora. Como se recordará, "El Cisne" fue inaugurado, podría decirse, falsamente, en septiembre de 2022, durante el gobierno de Omar Gutiérrez. Después de aquel forzado acontecimiento, la obra quedó paralizada, hasta que se reactivó hace muy poco, por gestión del actual gobierno. Este sábado, Figueroa lanzó una de esas frases que disparan hechos políticos, al enfatizar que, tras el 29 de agosto, vendrán muchas nuevas obras: “en todo este período vamos elaborar proyectos para obtener el financiamiento y también, para generar las licitaciones transparentes para que muchas empresas se puedan presentar a construir este nuevo Neuquén”.

Lo dicho está en línea con aquel discurso que marcó un momento bisagra en el nuevo gobierno neuquino, cuando la presentación del Plan de Infraestructura. Entonces, Figueroa remarcó el concepto de hacer más gastando menos; hizo alusión a que injustamente en Neuquén la obra pública mantenía una tradición de ser más cara que en otros distritos; y, sobre todo, que ese mecanismo perverso no seguiría más siendo una realidad. Este concepto va más allá de determinado contexto, para ser, en sí mismo, el gran contexto que pretenderá albergar toda la acción del gobierno. Sintoniza muy bien con un momento en que la sociedad argentina ha puesto la lupa sobre el malgasto estatal en general, y propicia una conexión directa con aquel concepto de campaña del año pasado, cuando el entonces candidato se posicionaba como un defensor del Estado, pero no de cualquiera, sino de aquel que hiciera lo que tenía que hacer, bien, y con eficacia.

La referencia a que "muchas empresas se puedan presentar a construir el nuevo Neuquén", quizá pueda entenderse en este sentido, no solo cuantitativo (muchas obras) sino también cualitativo, es decir, teniendo cuidado en usar bien el dinero público, ese que le pertenece a los ciudadanos y no a los gobernantes, que son administradores, no inversores capitalistas. Inevitablemente, el énfasis en esta actitud sugiere que se marcará una diferencia con un modus operandi que se hizo carne en la costumbre estatal neuquina, y que caracterizó a la mayoría de los gobiernos del MPN: obras públicas caras, con generoso beneficio a empresarios, y, muchas veces, deficiente servicio final para los ciudadanos neuquinos.

En la última semana, se pudo observar también una renovada sintonía, muy consciente, con el intendente capitalino, Mariano Gaido. Esa sintonía es política, también incluye planes electorales, pero, fundamentalmente, apunta al distrito gobernado, más que a las conveniencias de relaciones personales. Neuquén capital, con sus 400 mil habitantes, tiene mucho para mejorar, y se interpreta, claramente, que no habrá distracciones en atender a sus necesidades.

También se ha percibido una gestión muy concreta enfocada en la relación con el gobierno nacional. En los próximos días se podrá constatar un avance, por ejemplo, en el tema represas con licitación vencida, porque más allá de un primer paso inconsulto (la formación de sociedades anónimas con las hidroeléctricas) la decisión es incorporar claramente a Neuquén en el proceso, como el propio gobierno neuquino ha reclamado, incesantemente.

Finalmente, Figueroa demostró, con la rápida promulgación de la ley que crea un fondo para pagar adicionales trimestrales a los maestros premiando su asistencia a las aulas, que está muy atento a la opinión y sentimiento de la sociedad más allá de las corporaciones enquistadas en el manejo de la cosa pública. La Ley tuvo amplio consenso en la Legislatura, que reflejó bastante claramente una opinión social favorable, y, además, crítica hacia la posición del sindicato. La educación necesita salir de su profunda crisis, y esto lo ve cualquiera que tiene chicos en edad escolar. La iniciativa no fue del gobierno, pero, en definitiva, el gobierno la hizo suya. Así, quedó en el escenario un triunfo concreto de la política, por encima de la desconfianza que ha acumulado su práctica en el país en las últimas décadas.

Este es un dato muy importante, del que todos deberían tomar nota. La sociedad no se guía por un manual de doctrinas, sino por el difícil y severo pragmatismo de tener que vivir gracias al propio esfuerzo. Hay muchos personajes que han olvidado esta elemental verdad.