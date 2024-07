Alberto hizo los deberes y es el mejor alumno

El Pacto de Mayo, en los primeros minutos del 9 de Julio, generaba interrogantes en relación al saludo entre Javier Milei y Alberto Weretilneck, quienes se tiraron con de todo durante el verano a través de las redes sociales. En la casa histórica donde se firmó la Independencia en 1816, todo fue muy distendido. Es que seis meses después de la asunción de ambos, la gestión los encuentra en el mismo camino. El presidente tiene un aliado en Río Negro.

Weretilneck, mantiene su carisma pese a la falta de recursos que pusieron en jaque el comienzo de su tercera gestión. Es práctico. Los enfrentamientos con el gobierno Central no eran una cuestión de ideales y cuando alzó la voz lo hizo en búsca de diálogo para que no se haga real la amenaza presidencial de "dejarlos sin un peso".

Dos votos en el Congreso le abrieron esas puertas. Y en ese terreno el cipoleño es rapidísimo. Entiende el juego y se mueve con celeridad, precisión y sin hacer mucho ruido. Todo lo que un político necesita para sellar acuerdos. Las conversaciones con el ministro Guillermo Francos lo llevaron a destrabar las obras viales que Nación tenía frenadas en Río Negro y algunas sanitarias.

Hoy, en la Casa Histórica de Tucumán, junto al presidente de la Nación, @JMilei y los gobernadores, firmé el Pacto de Mayo. Este acuerdo marca un paso crucial hacia la construcción de un futuro mejor para todos los argentinos, basado en el… pic.twitter.com/j54gBXWgrF — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) July 9, 2024

No le tembló la manó para firmar el Pacto de Mayo y el saludo con el presidente fue a través de un cambio de miradas cómplices. Ambos saben todo lo que escribieron en sus redes y las medias risas cómplices que se vieron en ambos rostros fueron por esos recuerdos, imposible de vervalizarlos por el estricto protocolo.

Weretilneck logró acuerdos y no traicionó a la hora de cumplir las demandas que llegaron desde la Rosada. Antes de viajar a Tucumán presentó el proyecto de Ley para adeherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La urgencia llevó a los legisladores a analizar el proyecto en comisión el miércoles y el viernes someterlo a votación en el recinto. Todo salió como el gobernador prometió en Buenos Aires, y el resultado fue aplastante: 35 votos positivos y 10 votos negativos.

Y no sólo en números, también a nivel político porque además del bloque oficialista, tuvo el respaldo de sus socios de la UCR, de la CC-ARI, PRO y los libertarios de Primero Río Negro y los violetas nunca reconocidos. Los peronistas dejaron atrás viejas rencillas y se alinearon todos por la negativa, además gritaron que el gobernador "se arrodilla ante el poder Central" que supo cuestionar.

Alberto Weretilneck ya tiene la ley RIGI que lo habilita para que el presidente de YPF, Horacio Marín, se incline por Punta Colorada para la planta de GNL.

Lo cierto que Weretilneck se conviritó en el mejor alumno. El más aplicado. Logró que Río Negro sea la primera provincia en adherir al RIGI. La urgencia fue una jugada estratégica en la partida de ajedrez para conseguir la planta de GNL en Sierra Grande. Desde la presidencia de YPF, Horacio Marín puso como fecha límite el próximo lunes, para que lleguen a su despacho el plan de facilidades y garantías económicas que ofrecen los puertos de Punta Colorada, o el Puerto Galván, en Bahía Blanca.

Son 30 mil millones de dólares que la petrolera estatal y la malaya Petronas invertirán en Argentina para poder exportar gas de Vaca Muerta. Weretilneck quiere que la inversión se haga en Río Negro. Como en su momento apostó a la planta nuclear anunciada por Mauricio Macri, ahora lo hace por el puerto petrolero y la planta de GNL para saciar la necesidad de desarrollo económico que necesita Sierra Grande, lo que se cortó abruptamente con el cierre de Hipasam en los 90s. La senadora Mónica Silva y la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández estuvieron presentes en el debate para meter presión.

Esta comunión Nación-provincia opacó la figura de a la diputada Lorena Villaverde, que pretende ser la representante de las fuerzas del cielo en Río Negro. Se vio obligada a salir a escena, en el Congreso presentó un proyecto para "ponerle fin al cinismo y la perversión, y cambiarle el nombre al Gasoducto Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner para colocarle el de Gasoducto de la Libertad", en una jugada absolutamente tribunera. Como la que intentó apenas resultó electa y confundió los caños de Oldelval con los de ese gasoducto que no pasa ni cerca de donde ella estaba haciendo un video para sus seguidores. La buena onda de Weretilneck con Nación obligó a Villaverde a buscar protagonismo dentro de La Libertad Avanza.

La empresaria cipoleña, radicada en Las Grutas, también se refirió por primera vez al escándalo de las firmas truchas con las que pretendía legalizar La Libertad Avanza en la provincia. Deslindó responsabilidades con el ya aburrido discurso impostado "maniobras de la vieja política". Expuso a su anterior mano derecha Ariel Zúñiga e intentó defender a su oscuro y torpe asesor Julián Goinhex, el que intentó por WhatsApp comprar firmas de otro partido político.

También hubo debate por las prórrogas de las concesiones petroleras y Juntos logró su cometido con el voto de los aliados. Esta vez hasta se sumaron algunos peronistas. El proyecto original tuvo variantes y Weretilneck utilizó a la UCR apra calmar los reclamos de los municipios productores. La allense Lorena Matzen presentó una modificación para subir de 10 a 15 el porcentaje en el reparto del bono que paguen las empresas.

Catriel, Roca y Allen querían 20%, pero no hubo debate posible. Esto generó ira en el principal intendente del municipio gasífero de Río Negro. Marcelo Román junto con sus concejales, acusó a Matzen de defraudar a su ciudad. La ex diputada nacional contestó con acusaciones duras contra el mandatario local, que llegó con el sello de la UCR, se fotografió con el armador Daniel Sartor y fue en la lista con Weretilneck (como otras dos candidatas más). Pero pocos meses después, rompió con todos y se convirtió en el primer intendente libertario. Conclusión, el bloque de concejales oficialistas ahora pide que se declare a la ex presidenta de la Juventud Radical como "persona no grata". El intendente Marcelo Román intentó que los municipios productores tengan un 20% del bono de las prórrogas petroleras, pero finalmente fue será el 15%.

Weretilneck sumó un poroto muy importante que se cristalizará con la oficialización de YPF y la planta de GNL. Logró acuerdos que le permitirán mantener su posición de líder político. Esta semana, la meta está en alcanzar un acuerdo con los docentes, convocó a paritarias y UnTER no tendrá motivos para no arrancar las clases después de las vacaciones de invierno. De todas maneras, la alegría dura poco en una provincia tambaleante por la falta de recursos, en menos de 60 días Río Negro tendrá que pagar 45 millones de dólares de la segunda cuota anual del capital del Plan Castello.