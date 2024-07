La casta con Milei, pero LLA no consigue las 2 mil adhesiones

Tiene razón la diputada libertaria Lorena Villaverde cuando plantea que, por los últimos actos del gobernador Alberto Weretilneck, parece que el presidente Javier Milei no era tan malo como lo planteaba en enero ante el ajuste salvaje que propuso. Atrás quedó la etapa de conflicto permanente y el cipoleño parece haber dado ese paso que separa el amor del odio.

Weretilneck encabezó el grupo de los gobernadores rebeldes cuando la motosierra de Milei arrancó de raíz las transferencias a las provincias. En el verano, contestó con vehemencia cuando el presidente amenazó con "dejarlos (a los gobernadores) sin un peso", ganó lugar en todos los medios del país cuando publicó en sus redes que "dejen de amenazar y convoquen al diálogo. Dejen de apretar y busquen acuerdo grandes para avanzar como sociedad. Dejen de lado la confrontación y busquen consensos".

"Saquen de sus cabezas vernos de rodillas", era el cierre de la publicación del 25 de enero. Y en algo cumplió, porque se mantuvo de pie apoyado en la poca presencia de Juntos en el Congreso, logró abrir las puertas para la negociación. Los votos positivos en la Ley Bases de Mónica Silva y de Agustín Domingo, en el Senado y en Diputados, le permitieron al cipoleño tener reuniones en Buenos Aires. Las que no trascendieron estuvieron centralizadas en la planta de GNL que se definirá en las próximas semanas.

Otras sí, como la que tuvo con el diputado (ahora) bonaerense Miguel Pichetto, ex intendente de Sierra Grande, o con el (ahora) libertario Daniel Scioli para hablar de Turismo y con Guillermo Francos, quien firmó los acuerdos para finalizar las obras paralizadas, entre las que sobresale la continuidad de la ampliación de la ruta 22, la reparación de la 151 y la finalización de la 23.

SE REACTIVA LA OBRA PÚBLICA NACIONAL EN RÍO NEGRO



Hoy en @CasaRosada, me reuní con el jefe de Gabinete, @GAFrancosOk, para firmar los convenios que aseguran la continuidad de la obra pública en nuestra provincia. Se reactivarán proyectos clave de infraestructura vial, educativa… pic.twitter.com/ZmULoU1guN — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) July 4, 2024

La buena relación con Nación también implica la firma del Pacto de Mayo, que se hará el lunes 8 de julio donde Milei hará un show desde la histórica casa de Tucumán, en prime-time para conmemorar el día de la Independencia. Aún no hay detalles del acuerdo, es un secreto que guardan en La Rosada y eso abrió también un signo de interrogación en algunos gobernadores, como el chubutense Ignacio Torres que planteó "no vamos a concurrir a algo sobre lo que no sabemos de qué trata".

Lo innegable es que los gobernadores con urgencias económicas deben mantener las buenas formas con Nación. Y en este punto, Río Negro es una de las provincias más complicadas, porque en el período enero-junio perdió dos masas salariales (70 mil millones de pesos) en ingresos por recaudación de tributos propios y coparticipación. Desde este punto, no hay debate posible en el giro de 180° que dio el gobernador para sostener su gestión.

Pero esto le abre las puertas a las críticas. Esta vez fue la diputada libertaria Villaverde, que no dudó en chicanear a Weretilneck: "¿Viste Alberto? Al final Javier Milei no era tan malo como vos lo describías hace apenas unos meses atrás", escribió en Instagram luego de enumerar las obras que acordó el gobernador con Francos, pese al dolor interior por quedar al margen de cualquier negociación entre la provincia y Nación. Aunque no tuvo injerencia en el acuerdo por las obras, la diputada Villaverde chicaneó por Instagram a Weretilneck.

Pese al comentario socarrón, la posición de Villaverde no es cómoda. Es que pese a la bendición de Karina Milei para impulsar La Libertad Avanza en Río Negro, la empresaria aún no logró juntar las 2.350 firmas que necesita para obtener el sello de partido de distrito. Sus alfiles políticos parecen no estar a la altura y continúan con el paso esquivo para conseguir las adhesiones.

Es que además del escándalo de las firmas truchas que presentaron en la Justicia Federal y por la cual se abrió una investigación penal por usurpación de identidad, y de las actas con firmas falsificadas, ahora se conoció una absurda maniobra de su mano derecha, el pseudo operador político Julián Goinhex quien intentó comprar fichas de afiliación.

En esta época donde todo queda grabado y una captura de pantalla se hace con sólo apoyar tres dedos, quedó escrachado con una propuesta realizada por WhatsApp. "Consulta mía porque quiero cerrar de una vez el tema partido y para adelantar tiempos" y luego escribe "¿a cuánto me venderías las fichas de afiliación que tenés? Me dijiste que eran 200 ¿no?", escribió por mensaje, en un error infantil y por demás imprudente que salpica una vez más a Villaverde. La captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que el oscuro Goinhex pretendió comprar las fichas de adhesión para La Libertad Avanza.

Los mensajes, que prometen llegar a la causa de las firmas truchas que tiene la fiscalía Federal, continúan, porque del otro lado, un armador político le contestó que eran 500 o 550, "pero no las vendo, ya te dije lo mío no es la plata". Esta maniobra no hace más que evidenciar el manejo oscuro con el que Goinhex y el grupo cercano a la diputada pretende lograr las adhesiones.

Actualmente el proceso de oficialización tiene solo 1.497 de las casi 2 mil necesarias, y la dificultad que tiene el sector político para conseguir las restantes no hace más que demostrar que La Libertad Avanza seduce a la casta, esa que iba a combatir Milei, pero no conforma a los vecinos comunes que no confían y menos en los ahora libertarios domésticos.