La localidad de Cutral Co, que conforma con Plaza Huincul un único centro urbano y está emplazada en el centro de la provincia del Neuquén, es una de las mecas de la industria hidrocarburífera, la más importante de las que mueven la rueda económica de la región.

Si bien en la actualidad Vaca Muerta -la formación no convencional de gas y petróleo más importante del país- está más vinculada con localidades como Rincón de los Sauces y Añelo, el conglomerado Cutral Co-Plaza Huincul cuenta con infraestructura energética clave para el desarrollo de la actividad, como por ejemplo parques industriales y refinerías.

Sin embargo, Cutral Co enfrenta una problemática seria: la falta de servicios públicos básicos para su población de manera tal que el crecimiento económico de la ciudad gracias al petróleo vaya de la mano con el bienestar de las personas para una vida digna.

Lo más importante en términos de servicios públicos tiene que ver con gas natural -qué paradoja al tratarse de Cutral Co- y obras pluviales, infraestructura elemental para la vida de las personas.

Qué hace la Municipalidad de Cutral Co para solucionar esta problemática

El Ejecutivo que conduce Ramón Rioseco, intendente que cumple su tercer mandato (tras los períodos 2007-2011 y 2011-2015), avanza en obras para dar soluciones a las demandas de los habitantes de la localidad en términos de servicios públicos.

Una de ellas tiene que ver con la expansión de la red de gas natural hacia barrios que históricamente fueron postergados, entre ellos Villa El Puestero, Monte Hermoso, Colonia 2 de Abril, Cono de Seguridad y Peñi Trapún. Cabe destacar, además, que la Municipalidad se hará cargo de los costos de las conexiones domiciliarias a la red para familias que no puedan afrontarlos.

Sobre la misma línea, Cutral Co tiene en marcha el Plan de Desagües Pluviales, una de las obras más importantes de su historia de desagote en sectores críticos -calle Salta y Río Negro- del centro y norte de la ciudad. Se llevan adelante nuevos conductos, canales y sistemas de evacuación para mejorar el escurrimiento de agua de lluvias y así evitar inundaciones que afectaron a la localidad durante décadas.

Obras de infraestructura

Desde ya, el desarrollo económico por la actividad hidrocarburífera también debe ir acompañado de obras que mejoren la infraestructura de la localidad.

En ese sentido, Rioseco definió la educación este año como una política estratégica. Se lleva adelante la ampliación del Instituto de Formación Docente 14, un nuevo SUM en la EPET número 1 que alberga 1.400 estudiantes y la terminación del Colegio Tecnológico Preuniversitario de la UTN, financiado con fondos municipales.

En materia de salud, se llevará a cabo un Centro Integral Oncológico en el Hospital Zonal destinado a pacientes de la comarca que deban hacer tratamientos por enfermedades.

Sobre desarrollo sustentable, se ampliará el sistema del Parque Solar de Cutral Co II. Está proyectado que tenga una capacidad que permita generar 30 MW de energía solar, clave en términos de energías renovables pensando en el post Vaca Muerta.

Reconversión productiva

Cutral Co impulsa además un proceso de reconversión productiva vinculado al desarrollo vitivinícola y turístico. A través de la Bodega Cutral Co y los viñedos “Viñedos del Viento”, el Municipio logró consolidar un proyecto que posiciona a la comarca dentro del mapa vitivinícola regional.

El proyecto representa una apuesta estratégica a la diversificación económica en una ciudad históricamente ligada a la actividad petrolera, promoviendo nuevas oportunidades vinculadas a la producción, el turismo y la gastronomía regional.

Preocupación ante los hechos delictivos

En la actualidad, más allá de las obras de infraestructura que se llevan a cabo y del déficit en términos de infraestructura de servicios, Cutral Co enfrenta otra problemática que tiene que ver con situaciones de inseguridad que no tienen solución a la vista.

Puntualmente robos en la región y casos de venta de drogas que, por ejemplo, derivaron en allanamientos y secuestro de sustancias ilícitas en distintos puntos de la localidad.

Ramón Rioseco tiene casi un año y medio de gestión por delante para profundizar el desarrollo de la ciudad en términos de infraestructura clave que acompañe el crecimiento que genera la producción de hidrocarburos, tanto para la provincia del Neuquén como para la Argentina en su conjunto.



