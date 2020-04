"Vinito y festichola", la confesión más picante de Sofi Morandi

En épocas de cuarentena, las entrevistas "en piso" y los "mano a mano" han dejado de ser funcionales, y lo que ha prevalecido, y sobre todo se ha multiplicado, son las transmisiones en vivo a través de la red social Instagram. Muchos famosos comparten pantalla y realizan intercambios, colaboraciones, y hasta entrevistas, mostrando su hogar, su vida en el aislamiento, y relatando las anécdotas más graciosas y "picantes".

Tal es el caso de la influencer neuquina Sofi Morandi, quien en un vivo de Instagram, junto a otra figura de las redes como Santi Maratea, se confesó y contó una de sus anécdotas sexuales más picantes.

El entrevistador, fue haciéndole preguntas a Morandi, que entró en confianza y confesó lo que pasó una noche, en la que "estuvo" con una amiga y un chico que le gustaba mucho.

“Este chabón era muy relajado, tranquilo. Me decía que me iba re bien, me felicitaba y me decía que él estaba con laburo. Como muy relajado. Y pensé ‘¡qué lindo este chico!’. Y se lo dije a mi amiga, pero ella me dijo que no siga porque ella ya había estado con él”, comenzó a contar, y luego con más audacia continuó: “Cuestión que ella ya se lo había gar… pero le dije ‘Pero bueno, amiga, ¿cuántas veces te lo gar…? Tampoco es un exnovio. Compartimos’.

Morandi, un tanto sonrojada, prosiguió con el relato de la anécdota: “Me quedé hablando con el pibe, pero en un momento se fue. Entonces, mi amiga me comenta esto y me preguntó que me parecía si le escribía”. El mensaje fue enviado, y según blanqueó la influencer decía lo siguiente: “¿Estás para hacer algo con Sofi y conmigo?”.

La reacción del chico fue inmediata: “Ok. Me acabo de ir y estoy a cinco cuadras, pero las paso a buscar”. Y Sofía remató: “El pibe nos buscó, nos fuimos a la casa de mi amiga, y ahí, nada… Vinito... vinito y festichola, ja”.