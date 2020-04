Músico e Instagramer neuquino le canta al coronavirus

Bruno Mussatti es músico, neuquino e Instagramer con 12 mil seguidores. Con sólo 16 años lanzó su primera canción titulada “Dame El Bum”, a fines de febrero, con gran repercusión en Youtube y, en las últimas horas, presentó un nuevo tema “Coronavirus” para concientizar sobre la importancia de respetar el aislamiento para ganarle al virus que afecta a más de un millón de personas en el mundo.

“Estoy loco me tiene fuera de foco, foco mi vieja se cree la heroína porque encontró lavandina… estoy loco me tiene fuera de foco, foco tengo a mi abuela a media cuadra y yo no puedo estar” dice la canción que compartió en sus redes sociales.

Con un número importante de reproducciones en Instagram, su nuevo tema invita a cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio: “quédate en casa, búscate una manta, mírate unas pelis aguanta que ya pasa”.