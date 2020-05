Alarma en El Trece por la decisión de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand ansiaba volver a su programa tras el levantamiento de la cuarentena en el país, sin embargo, la muerte de su hermana gemela Goldie (93) el 1 de mayo cambió los planes de la diva de los almuerzos.

Es que, La Chiqui, por primera vez en su vida, no tendría ganas de volver a trabajar. Su hija, Marcela Tinayre contó en Los Ángeles de la Mañana que le había preguntado a su madre si estaba con ganas de volver a la televisión y su respuesta generó una enorme sorpresa: "Me dijo que por ahora no. Cuando fue lo de mi hermano, yo tenía miedo porque había estado como 15 días sin salir de su casa. Cuando la vi me acuerdo que me dijo que había firmado dos contratos, que ya estaba lista para volver. Esta vez fue diferente".

Y añadió: “la simbiosis que había entre estas dos gemelas por ahí muchos no lo entienden, pero nosotros que lo vivíamos, no te miento, hablaban cinco o seis veces en una hora”.

Lo cierto es que, de ser así, Juana Viale seguiría guardando el lugar de su abuela hasta que ella tenga el deseo de retomar la conducción, pero nadie sabe qué hará Juana porque la actriz ya tiene sus propios compromisos laborales.

Mirtha Legrand lleva en pantalla más de 50 años. El aislamiento social, preventivo y obligatorio obligó a la diva a ausentarse de sus tradicionales programas por ser grupo de riesgo para coronavirus por su avanzada edad.