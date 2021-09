Johnny Depp: "Una sola frase en contra es suficiente para hundirte"

El público lo respaldó y el reconocido actor pudo recibir su premio Donostia en el Festival de San Sebastián. Lo sucedido tiene relación con una denuncia que realizó su exesposa por violento.

El diario El País relata lo sucedido: "Cuando se anunció el premio, asociaciones como CIMA, que agrupa a las mujeres del audiovisual español, protestaron contra la decisión. En marzo se había ratificado una sentencia en su contra en los tribunales británicos, en los que Depp denunció por difamación al diario The Sun."

En los hechos, el juez determinó que Deep llegó a agredir a su exesposa, la actriz Amber Heard, en 12 ocasiones de las 14 aludidas y la hizo “temer por su vida” hasta tres veces, con lo que lo publicado por The Sun, que le acusó de maltratador, era cierto.

Y salieron a defenderlo desde el Festival: “Vamos a defender siempre dos principios básicos que forman parte de nuestra cultura y de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia y el derecho a la reinserción. De acuerdo con los datos probados de los que disponemos, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer”.

El miércoles por la tarde, el moderador de la charla no permitió que el actor respondiera una pregunta sobre la opinión de CIMA, pero Depp sí reflexionó sobre el momento en que vive: “Es una situación muy compleja, porque esta cultura de la cancelación, esta rapidez en juzgar es aire contaminado que se exhala. Cuando te enfrentas a algo tan alucinante, y sobrecogedor, esta cosa te golpea desde muchos ángulos. Primero llega la sorpresa... Estos movimientos que nacieron con las mejores intenciones hoy están incontrolados. Nadie de nosotros está seguro, ninguno de quienes estáis aquí. Una sola frase contra ti es suficiente. Y te han dado en la diana, no hay capacidad de defensa. Esto no va solo por mí, sino por mujeres y hombres que han sufrido estas posturas desagradables. En ningún momento sabemos qué piensa ninguna persona, así que nadie está seguro. En fin, si estás armado con la verdad eso es lo único que necesitas. Cuando hay una injusticia, bien contra ti o contra alguien que quieres, levántate, no te quedes sentado porque el atacado te necesita”.

Por la noche, en el escenario, dijo: “Este premio es para vosotros, porque sin vosotros, sin el público, el cine no tiene sentido, El espectador es el jefe”. Y recordó a un condenado que ha estado en EEUU 18 años en el corredor de la muerte, y al que Depp ha ayudado en los últimos tiempos para que saliera libre porque fue condenado injustamente. Hoy está libre, y recordó su lucha para compararle en cierta manera con la suya. El actor fue interrumpido en numerosas ocasiones por el público femenino, que le gritó “I love you” y “I believe you”, y agradeció “profundamente” el premio a José Luis Rebordinos, director del certamen.