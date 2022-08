Wanda tildó de "ignorante" a Flor de la V, la respuesta fue fulminante

Florencia de la V aseguró en Intrusos que Mauro Icardi estaba desvinculado del París Saint-Germain y Wanda Nara desde París no dudó en desmentirla y tratarla de ignorante.

Luego de que el nuevo director técnico del club parisino, Christophe Galtier, asegurara que Icardi está "separado" del plantel, Florencia se hizo eco de la noticia en "Intrusos" (América TV), lo cual no le hizo gracia a Wanda, quien tras ser consultada por esta información por Maite Peñoñori, aprovechó para aclarar la situación de su marido en el equipo y tildar a la conductora de ignorante

De igual manera, Nara explicó como agente de Icardi, qué es lo que sucede con el futbolista y el club: "Suele suceder cuando el club cambia de entrenador y tienen otras exigencias, pasan en el mundo del fútbol, por eso existen los préstamos y los cambios. Nada, puede suceder". Florencia desde el estudio respondió con picardía: "Ese desvinculado del primer equipo es desvinculado... Está Messi y él abajo, ¡cartel allá cabezo, y él vereda amora!".

"Mauro está simplemente decidiendo qué va a hacer... Si él decide quedarse, se puede tranquilamente en este club porque todavía le quedan dos años más de contrato. Nada de lo que están diciendo es real, no está apartado ni mucho menos", afirmó Wanda, quien además reveló la interna que tendrían con el PSG: "El club sabe nuestras exigencias que son que Mauro juegue la cantidad de minutos que él y su carrera merecen". La hermana le agradeció a Peñoñori por su profesionalismo, no sin antes tildar de "ignorante" a Florencia de la V:

"Me encanta que me preguntes porque son pocos los que preguntan y muchos ignorantes, como Flor, que hablan sin saber".

La picante respuesta de Florencia de la V a Wanda Nara no se hizo esperar: "Soy ignorante, no voy a dormir. Acercame el plano... Wanda, acá no hay filtros, ¡mirá!. Escuchá, está apartado del equipo principal... Yo creo que igual para mí está pésimo esto, qué querés que te diga, a mí no me haría sentir bien, yo creo que él tampoco", comenzó Flor sin filtros.

Finalmente, la presentadora de "Intrusos" disparó contra Wanda sin piedad para terminar su descargo: "Yo sé que tiene la posibilidad de elegir y que tiene los millones, pero deportivamente, mirá que yo no sé, soy ignorante en el fútbol, sí, soy bastante ignorante, pero no sé si está bueno que tu marido esté en el banco o jugando con un equipo menor que el de Messi".

