Salazar llamó a Cirio en medio del escándalo Insaurralde

Pasó menos de una semana desde que se desató el escándalo protagonizado por Martín Insaurralde y la modelo, Sofía Clérici, a dos meses de la separación del -ahora- ex funcionario y Jésica Cirio. Y, en pocos días, crecen a pasos agigantados diferentes rumores. Entre ellos, los nombres de aquellas famosas que supuestamente fueron amantes de Insaurralde mientras estaba con Cirio.

Luciana Salazar fue señalada como una de las amantes del intendente de Lomas de Zamora, mientras él mantenía su relación con Jésica Cirio. En medio de los rumores, la modelo decidió llamar a su colega para aclarar los tantos.

Estefi Berardi contó, en Mañanísima, detalles de la conversación que ambas mantuvieron; como así también las respuestas que recibió por parte de "Luli".

“¡Por Dios! ¡Nada qué ver! Me están utilizando para ensuciarme. Aparte yo estoy conociendo a alguien”, le dijo Salazar a la panelista y agregó: “No tengo por qué salir a decir esto, pero no me queda otra porque me están metiendo en esta. Yo soy muy cautelosa con mi vida”.

Además, Berardi comentó: “Luli me dijo que le pegó un llamadito a Jésica. Luciana le dijo que la estaban llamando todos los periodistas porque circula su nombre. Jésica le dijo que ella no dijo su nombre, que nada que ver”.

En ese marco, el panelista invitado Facundo Ventura intervino: “A mi una persona me juró que la gente de La Peña de Morfi vio los mensajes, las capturas de pantalla, entre Martín y Luciana. Son conversaciones de tres años atrás”.

Sin embargo, Salazar negó completamente haber tenido un romance clandestino con Insaurralde y con otro político.

“Luciana también me desmiente haber salido con Máximo Kirchner. Me aclara que a Máximo ni lo conoce. Y que a Martín Insaurralde lo vio dos veces en su vida en el cumpleaños de Chloe, la hija en común que tiene con Jésica Cirio. Y en una fiesta que organizó Jésica en Ezeiza”, contó la panelista.

Y finalizó con un contundente textual de Salazar: “Están con ganas de ensuciar. Esta es una opereta de mal gusto”.