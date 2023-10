Javier Milei y Fátima Florez, protagonistas en la vuelta de Mirtha Legrand

Tras meses de negociaciones con Canal 13 y distintas postergaciones, Mirtha Legrand regresará a la televisión a sus 96 años de edad. “Chiqui” inaugurará este sábado a las 21 su temporada número ¡55! al frente de su exitoso ciclo, en donde tendrá como invitados al candidato a presidente Javier Milei y a su pareja, Fátima Florez.



La aparición de –acaso– la pareja del momento en la mesa de Mirtha no es casualidad, ya que ambos justamente se conocieron en “La noche de Mirtha” el año pasado. Luego de que la actriz se separara de su pareja por 20 años, comenzó el inesperado romance entre el líder de La Libertad Avanza.



En las últimas horas, trascendieron fotografías del backstage del regreso de Mirtha Legrand a la televisión, en donde se puede apreciar a Javier Milei y Fátima Florez posando muy cariñosos frente a las cámaras. Asimismo, el productor del programa y nieto de la conductora, Nacho Viale se sumó a las fotografías posteriores a la grabación de este primer episodio.

Las fotografías del detrás de escena de la vuelta de Mirtha Legrand, junto a Javier Milei, Fátima Florez y Nacho Viale.



No obstante, no es la primera aparición pública que protagonizaron Milei y Florez desde que se confirmó su romance. Durante la semana, el candidato a presidente fue a buscar a su flamante novia al programa que Marcelo Tinelli conduce en América, protagonizando un cómico cruce con el conductor al que no le abrió su ventanilla para conversar.