A Lizy se le fue la mano cotra Cami Homs: “La suerte de esta cornuda, aguante Tini”

El programa de Susana Giménez sigue con cambios y este domingo se puso en pantalla el juego "Mi pareja puede", en donde fueron invitadas Lizy Tagliani (junto a su esposo Sebastián Nebot), Cami Homs (con José “Principito” Sosa) y Mica Viciconte (con Fabián Cubero), y a la humorista se fue muchísimo la mano a la hora de hablar de la expareja de Rodrigo De Paul, a quien, en tono de chiste, le dijo de todo.

Si bien durante la competencia todo era risas, el final del desafío trajo consigo una serie de barbaridades por parte de Lizy a Cami, sabiendo que ella y su pareja eran los grandes ganadores del juego. Fue así que Susana convocó a todos a la mesa, y mientras le contaba a la modelo que se había ganado 5 millones de pesos y “una semana en un hotel de la Riviera Maya”, la humorista arrancó con su monólogo.

“¡Estos gatos siempre tienen suerte!”, gritó Lizy desde atrás de Cami, mientras la cámara enfocaba el rostro contrariado de Sosa. “Cinco millones de pesos es la plata que cobra ella de manutención”, agregó con su habitual estilo.

Lejos de entender que sus dichos estaban fuera de lugar, Lizy subió aún más la intensidad y expresó: “¡Qué bronca! ¡La suerte que tiene esta cornuda!”. Como si fuera poco, ante el ninguneo de todos los presentes, Lizy soltó un “Aguante Tini”, antes de darse por vencida.

El arrepentimiento de Lizy

Horas después de emitido el programa, y con los portales chimenteros hablando de sus dichos, Lizy se mostró totalmente arrepentida por lo sucedido.

"Fue horrible lo que hice, totalmente desubicado y maleducado. No sé por qué lo hice", comenzó diciendo Tagliani, y agregó: "Yo estaba ahí como haciéndome la indignada porque perdimos, como boludeando, y no sé por qué me desubiqué tanto. Pobre chica, es un amor. No entiendo cómo yo, con 54 años, no me pude dar cuenta de lo que hice. Ponele que una cosa se me escape, pero dije cualquier barbaridad pensando que era gracioso"