Dillom encaró a un tuitero que lo insultaba por redes en pleno vuelo: "¿Vos sos Pistarini?"

"¿Vos sos Pistarini?", fue la frase con la que Dillom reveló la identidad de un tuitero libertario en pleno vuelo. Es que minutos antes, "La Pistarini" publicó una foto del joven músico en su cuenta de X (ex Twitter), con el mensaje: "Lo último que me faltaba: coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom".

Como varias de las cuentas en esa red social, que permite esconder la verdadera identidad, no hay nombres ni caras, solo nombres de usuario. Es decisión de los usuarios brindar información personal, al menos públicamente en su perfil.

Ese usuario anónimo, pero conocido entre sus pares libertarios, no contó con que el propio Dillom vio ese tuit en el que estaba siendo insultado. De hecho, el cantante le respondió: "¿Y por qué no venís a decírmelo en la cara, tetón? Decí que no tenés foto de la cara sino te busco y te doy un sopapo", tiró el intérprete.

El usuario La Pistarini tampoco contó con que los propios usuarios de X (ex Twitter) le dieron indicaciones a Dillom para que ubique a su agresor virtual: "Es un asiento atrás y dos hacia tu derecha". Entre risas, el músico dijo: "Ya pregunté por ahí pero ninguno se hizo cargo".

Otra usuaria reveló la identidad de La Pistarini, publicando dos fotografías suyas y desató el momento que se viralizó en redes.

El cruce de Dillom con un tuitero libertario en pleno vuelo

Dillom encaró al asiento en el que estaba el sujeto en cuestión, y así es como llegamos a, quizás, la frase que más se replicó en estas primeras horas del jueves: "¿Vos sos Pistarini?".

EL MÚSICO VIO UN TUIT CON SU NOMBRE Y NO DUDÓ EN ENCARAR AL AUTOR



@La_Pistarini publicó una foto del músico en su cuenta de X, con el mensaje: "Lo último que me faltaba: coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom".



— mejorinformado.com (@mejorinformado) November 7, 2024

"Sí", replica el hombre que mostró su sonrisa pero miraba para otro lado, incómodo por la situación. "¿Vos sos el que sube fotos mías en Twitter? ¿Tenés un problema?", acelera Dillom. "No, ninguno capo", replica La Pistarini. "Mirá qué guapo que sos ahora, pelotudo", insistió el cantante.

"Tranqui, tranquilo", responde apenas el tuitero. Por último, Dillom le toca la cara y le dice: "Portate bien, ¿dale?". "Dale", dijo La Pistarini antes que el video concluyera.

Dillom vs. La Pistarini: por supuesto que hubo memes

La situación explotó con velocidad en las redes sociales, cuyos usuarios con su instantánea creatividad, se hicieron eco de lo sucedido.

Uno de ellos hizo una comparación entre La Pistarini y un personaje de la serie Los Simuladores. Lampone, uno de los cuatro protagonistas, sufrió bullying en el colegio secundario y, al final de un episodio, va al trabajo de su ex abusador a arrinconarlo. La imagen del momento tiene tantos parecidos estéticos, y escenográficos, que no tardó en llenarse de likes.

Otra de las cuentas de X, en este caso de un medio de comunicación llamado El Canciller, que "tiene de hijo" a Dillom en las redes, fue parte de los memes indirectamente. Es que por varias situaciones por las que se hizo viral el cantante (por fuera de su música), publican memes en formato de noticia y algunos vaticinaron ese momento:

— Agustín Stella (@agustinstella) November 7, 2024

Posteriormente, El Canciller contestó con una publicación que tiene una foto de Dillom de pequeño, en un aeropuerto, en una fina réplica al hecho que se viralizó este jueves.