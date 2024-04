Julieta Poggio reveló que toma un polvo todas las mañanas: de qué se trata

Julieta Poggio, destacada por su participación en Gran Hermano Argentina en 2023, es una de las figuras más admiradas del país. A través de sus redes sociales, comparte aspectos de su vida y brinda consejos a sus seguidores.

En este caso, Julieta mostró cómo se prepara a la mañana para tener la piel y pelo perfectos: "No me quería ir de mi casa sin antes tomar mi dosis de colágeno, no saben cuánto necesitaba volver a suplementarme".

"Este colágeno me ayuda muchísimo a la piel, la piel de la cara, te ayuda también si tenés manchas, disminuye muchos las celulitis, la flacidez, con los dolores musculares. En el pelo y en las uñas también, es lo más", sostuvo la exconcursante de GH.

Los beneficios del colágeno que toma Julieta Poggio