Compró dos peluches y gastó 60 mil pesos "nada más"

Julieta Poggio sigue luciéndose en teatro y televisión, pero también afianza su faceta como chica it en redes sociales. Además, tal como lo ha demostrado, mantiene el contacto con sus seguidores -principalmente en Instagram- y es por eso que suele contar anécdotas o mostrar parte de sus días a través de videos. En este contexto, el contenido publicado recientemente generó indignación en muchos usuarios. Y es que gastó 60.000 pesos en la compra de peluches, pero las críticas nacieron por la forma en la que lo contó.

"Hoy estaba súper aburrida. Tuve la tarde libre porque adelanté bastantes cosas", empieza Poggio, que luego detalló las compras que realizó ese día. "Me topé con la Avenida Cabildo y me compré una banda de cosas", agregó y empezó a mostrar los dos osos de peluche que compró.

"Me compré dos hermanitos. Miren lo que son. Los vi juntos y dije `no puedo llevar a uno y al otro no`. Los amo. Son muy lindos y, además, tengo un chanchito del mismo estilo. Así que, nada, los voy a poner arriba de la cama", contó y finalmente mostró un mini peluche que tiene un imán, para poner en la heladera. "Tendría que haber comprado dos también", lamentó. Y, cerró: "Gasté 60 mil pesos, nada más".