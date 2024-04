El video de Andrea Rincón tras su debut como cantante cristiana

Andrea Rincón era conocida, hasta ahora, como actriz, modelo y vedette. Pero, su reciente anuncio significa un giro inesperado en su vida: se lanzó como cantante cristiana. El video que da prueba de ello, circula en redes sociales y aumentan las reproducciones hora tras hora.

A fines del año pasado, se conoció que Rincón se bautizó y decidió comenzar su camino religioso. Según contó ella misma, la decisión formó parte de su intensa búsqueda por sentirse cada vez mejor y alejarse del consumo de drogas. Ahora, contó que dio un nuevo paso y se lanzó como cantante cristiana.

“Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar”, entonó en un video que compartió en Instagram, reafirmando la nueva etapa de su vida.

En las imágenes, se la ve frente al micrófono y se la escucha cantar: “Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior”.

Por su parte, el músico y referente de cumbia santafecina (quien la acompaña en la interpretación), Walter Encina, comentó: “Siempre con un Corazón de Adorador”.