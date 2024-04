Los DJs Facundo Mohrr y el dúo Chapa & Castelo en Neuquén

A tan solo días de llevar la música electrónica al Luna Park, algo que solo había logrado Hernán Cattaneo, el dúo Chapa & Castelo llega por primera vez a Neuquén en un evento organizado por la productora Vision Festival. Se trata de la dupla argentina que goza de mayor exposición y crecimiento en la actualidad.

Sin embargo, el plato fuerte de la noche lo pone Facundo Mohrr, uno de los artistas argentinos más prestigiosos del progressive house latinoamericano. Chapa & Castelo que fue entrevistado por Mejor Informado y 24/7 Canal de Noticias en el programa Tardes de Primera que conduce Huguex Cabrera.

Residente de All Day I Dream y Crew Savage, cuenta con el apoyo de influyentes artistas, tales como Lee Burridge, Guy Gerber, Seth Troxler, Hernán Cattaneo, Bedouin, Rüfüs Du Sol, Yokoo, John Digweed, Sasha y Guy J, entre otros.

Se presentó en emblemáticos clubes y festivales alrededor del mundo como Space Miami, Burning Man, Coachella, Art With Me, Woomoon, All Day I Dream Festival, Zamna Festival, Brooklyn Mirage, Warung Beach Club, Mandarine Park, entre otros.

Completa la oferta musical de la noche, un back to back conformado por Nico Scarfi y Tomi Belloso, quienes integran Psyche´ Records, un sello local que funciona como una suerte de colectivo artístico dedicado a difundir el minimal neuquino, y cuentan con una residencia en Growler Bar.

Las puertas tendrán apertura a las 23 horas por lo que se recomienda asistir temprano. Podés adquirir tus entradas a través de la app Bombo.

Mirá la entrevista completa: