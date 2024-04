La neuquina Sofi Morandi renunció a Olga: qué dijo Migue Granados

La reconocida influencer neuquina Sofi Morandi, quien se encuentra atravesando un gran momento a nivel profesional, habría decidido dar un paso al costado del programa "Soñe que volaba", transmitido por el canal de streaming Olga y cuya conducción se encuentra a cargo de Migue Granados.

Sin embargo, esta decisión está motivada por una serie de desafíos personales y profesionales que están teniendo impacto en su carrera actualmente. Además, Morandi estaría enfrentando dificultades en su vida familiar, lo que complicó su participación en compromisos laborales.

Migue Granados, por su parte, comentó sobre la posible renuncia de su colega y expresó que esta situación le está generando mucha incertidumbre: “Ella está haciendo teatro, esta con un temita en Neuquén. Ella tiene que viajar y ella nos aviso que estaba con temas familiares y se bajaba porque no nos quería cancelar dos veces por semana por un imprevisto”.

Y finalmente, Granados agregó: “Ella ya estaba pasada de rosca por esto, de hecho, le generaba ansiedad todo este tema, todavía estamos viendo que pasa, no estuvo yendo estos días. Todo el tiempo me da incertidumbre, de hecho, no sabríamos con quien reemplazarla, no sabemos como reemplazar todo el combo que es Sofi, ojalá no se vaya”, cerró Migue.