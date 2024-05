Simon Vuarambon: "Mi estilo de mezcla es progresivo, cuento una historia de principio a fin"

Este sábado 11 de mayo desde las 23, en una nueva edición de Vision Festival se presentarán los DJs Simon Vuarambon, Figueras y Sopranos en Finca La Nonnina de Cipolletti. Las entradas ya están a la venta por la app Bombo. En esta ocasión, la operación de luces será de Ld Agussit (Agustín Tamonne).

¿Quién es Simon Vuarambon?

El joven dj/productor suizo radicado en Argentina, comparte en sus producciones y sets un sonido muy característico, profundo y energético. A los 16 años produjo su primera canción, 'Inverted Pole', pista que recibió el apoyo de nada menos que uno de los fundadores del progressive house: John Digweed.

Vuarambon dedicó la mayor parte de su juventud a estudiar guitarra y piano para luego comenzar sus estudios y obtener una licenciatura en Composición Musical.

En 2015, lanzó oficialmente su remix de la canción 'Lunar' de Hernán Cattaneo en su sello Sudbeat, que mantuvo el puesto #1 en Beatport (la plataforma mas importante a nivel mundial para comprar música) después de 3 años. Con su lanzamiento 'Alycon' en el sello All Day I Dream, y una colaboración llamada 'One' con el legendario DJ de house Lee Burridge en su álbum 'Melt' junto a Lost Desert, seguido de lanzamientos únicos considerados por muchos como futuros clásicos, como 'Morgana', 'Lazos', el enérgico 'Afrika', su último EP 'Mature Simplicity' en el sello Lost Miracle del francés Sébastien Léger, o su remix más aclamado del clásico de la era de 2000 'So Flute' de St Germain, que se lanzará en 2024.

Entrevista con Simon Vuarambon

¿Cómo ves la actualidad de la escena nacional?

La veo en un buen momento, donde se le da más visibilidad a artistas nacionales en comparación con años anteriores, cuando casi siempre los slots de headliners eran ocupados por artistas internacionales. Esto se debe también al apoyo de la gente, que cada vez se interesa más en escuchar a artistas locales. Me parece algo muy bueno y sano para la escena en general, ya que hay muchos artistas argentinos con igual talento y potencial que alguien de afuera.

¿Tenés una opinión formada de la escena patagónica?

En particular, con Neuquén y Río Negro, la productora Vision está impulsando mucho la escena local. Traen a artistas internacionales de renombre, así como artistas nacionales de géneros muy variados. Es algo muy bueno, ya que hay variedad para todos y el público crece en todo sentido.

¿Con qué se va a encontrar el público este 11 de mayo?



Estoy feliz y agradecido con Vision por venir a tocar a la Patagonia. Anteriormente tuve el placer de abrir las pistas para John Digweed y Sasha. Esta vez vengo como headliner, así que traigo mi repertorio de música más enfocado en el horario central. Voy como siempre a presentar música nueva que he estado produciendo en mi estudio estos últimos meses, así como música de colegas que me envían, sumado a esto estará haciendo visuales un VJ con quien vengo trabajando en conjunto últimamente: Anormal.

También es mi última fecha en Argentina antes de partir en una gira por Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que comienza la semana que viene, así que estoy con muchas ganas de terminar este sábado en Finca La Nonnina, Cipolletti. Me acompañan desde Buenos Aires el dúo Figueras a cargo del warm up y opening local por parte de Sopranos.

¿Te identificas con algún género en particular?

Me interesan todo tipo de géneros con una impronta de un groove particular que me atraiga y un carácter profundo. Voy variando entre subgéneros de House y Techno, con un estilo de mezcla siempre progresivo, intentando contar una historia para el público de principio a fin.