Julieta Prandi pidió licencia psiquiátrica

Julieta Prandi está atravesando un difícil momento ante un inesperado revés que ocurrió en relación a su largo camino legal contra su ex pasreja, Claudio Contardi. Por eso, pidió licencia psiquiátrica y fue diagnostica con "un cuadro de ansiedad y estrés". Actualmente, se encuentra con permanente observación médica.

La conductora de Sarasa (La 100), no podrá trabajar durante 96 horas. En tanto, su compañero laboral, Mariano Peluffo; dijo a Intrusos que “hace años que no le entra un peso de cuota de alimentos" y agregó que "la Justicia falla y (Juli) tiene que pagar una multa de no sé cuántos miles de pesos (800 mil) por haber mencionado al ex”.

Cabe recordar que sobre Prandi recayó un bozal legal que le impide mencionar públicamente los pormenores de la batalla entre juzgados. Lamentablemente, ella rompió el acuerdo y la Justicia decidió actuar imponiendo una fuerte multa por ello. Esta jugada judicial fue posible, luego de que Contardi consignara pruebas que enumeraban todas las veces que su exmujer se refirió a él en los medios.

En total apoyo al caso de su compañera, Peluffo fue contundente con su visión sobre el tema: “Lo que pasa con Julieta es que tiene una espalda gigante. Lo que viene bancando hace años es tremendo. Yo fui a la presentación de su libro, que es una novela y cuando empezás a leerla, se te hiela la sangre”, señaló.