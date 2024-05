La conductora con que engañó el Turco Naim a Emilia Attias

Luego de la escandalosa separación entre Emilia Attias y el Truco Naim, salieron las infidelidades a luz y las razones de por qué la pareja tomó la decisión de separarse luego de 20 años de estar juntos.

En el programa LAM que conduce Ángel de Brito, Yanina Latorre aseguró que el Turco mantuvo varios encuentros íntimos con una famosa conductora de la TV Argentina, con la que trabajo en varias ocasiones.

Además, relataron que el tercero en discordia sería Nicolás Francella, con el que Attias mantiene un romance: “Ella empezó a tener un vínculo con alguien y él la agarró con mensajes y chats hots con un tipo”, afirmó Latorre.

La decisión de darle punto final a la relación supuestamente fue de común acuerdo, pero según contó Latorre el Tuco se fue el 5 de mayo a Ecuador: “Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”.

La paneslita, además dio más detalles de la separación: “Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo todo lo que lo certifica"

Desde la cuenta de X de @maicenitacha se sumaron al bombazo que se conoció en LAM y dijeron que Naim engaño por varios años a Attias con Flor de la V