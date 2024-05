Premios Gardel 2024: Miranda se llevó el oro y Lali sorprendió

En una noche llena de emociones, el Movistar Arena fue testigo de la vigesimosexta edición de los Premios Gardel, el mayor galardón de la música argentina. Sin grandes sorpresas, los favoritos de la noche se llevaron las estatuillas más importantes. Miranda! se alzó con el Gardel de Oro por su disco Hotel Miranda!, consolidando su éxito en una ceremonia marcada por la presencia de diversos géneros musicales.

El dúo pop Miranda! fue uno de los grandes vencedores de la noche, llevándose también los premios a “Álbum grupo pop” y “Videoclip largo”. Ale Sergi y Juliana Gattas dedicaron sus premios a sus familias, equipo de trabajo y sello discográfico.

Por su parte, Lali Espósito sorprendió al recibir el premio a “Canción del año” por “Obsesión” y lo dedicó al público argentino, a quienes calificó como “el mejor fandom del mundo”. Su discurso fue un momento destacado de la noche, no solo por su agradecimiento, sino también por su alusión a la situación social actual. Lali dedicó su premio a las víctimas del triple crimen en Barracas: “No nos acostumbremos a escuchar estas historias”, expresó.

Lali con su premio

El trapero Milo J fue el más nominado de la noche, con 15 postulaciones. Se llevó varios premios, incluyendo “Canción urbana” junto a Bizarrap, “Álbum conceptual” por 111, y “Nuevo artista”. Su presencia confirmó el creciente impacto del trap en la música argentina.

La ceremonia, conducida por Iván de Pineda, destacó por la diversidad de géneros premiados. Desde la “Mejor canción tropical” que ganó el trío conformado por Emanero, Pablo Tamagnini y Antonio Ríos, hasta el premio a “Colaboración urbana” para “Los del espacio” con Lit Killah, Duki, Emilia y otros artistas.

Los premios también reconocieron a artistas de rock, folklore y música alternativa. David Lebón, por ejemplo, fue honrado con el premio a “Álbum artista de rock” por Herencia Lebón Vol. 3 y realizó un emotivo homenaje a Charly García junto a Luz Gaggi.

Antes de la gala principal, en el Teatro Vorterix se entregaron premios en categorías específicas. El Mató a un Policía Motorizado ganó en “Álbum grupo de rock” por Súper terror, mientras que Gustavo Santaolalla se llevó el premio a “Álbum banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual” por The Last of Us (Season 1).