La foto de un argentino será tapa del nuevo disco de Coldplay

Tras conocerse que Coldplay tendrá nuevo disco y que su primer single podrá conocerse el 21 de junio, se suma una noticia que conmueve a la Argentina. Matías Alonso Ravelli fue contactado por la banda, que le pidió utilizar una foto que él tomó hace cuatro años atrás, en plena pandemia.

El 4 de octubre es la fecha para que salga a la luz el nuevo disco de Coldplay, titulado Moon Music. El mismo, contará con la foto del artista visual de 31 años, de Bahía Blanca, quien dijo que “lo único que hice fue la imagen de la tapa". "Fue cuatro años antes sin saber que Coldplay me la iba a pedir para la portada del disco", contó en diálogo con Clarín. Además, comentó que "el resto del diseño y el packaging lo hizo Pilar Zeta, otra artista argentina con la que Coldplay labura hace bastante tiempo, grosa".

Al ser consultado sobre cómo fue que sucedió todo, dijo que "me eligió la banda directamente". "Me contactaron ellos, de una. Me sorprendió mucho esto porque no creo que sea muy habitual que una banda de ese calibre se maneje tan humildemente. Muy genios, la verdad”, detalló.

Argentino diseña los posters de los Rolling Stones

George Manta es otro argentino que fue convocado por una reconocida banda internacional. En este caso, los Rolling Stones. La noticia se conoció días atrás.

"Básicamente me encontraron online y me mandaron un mail", contó George Manta, el marplatense que ahora realiza los diseños para los posters de la visita de los Rolling Stones a la ciudad de Atlanta, en el marco de la gira de la banda, llamada Hackney Diamonds Tour.

Manta es especialista en la creación de gig posters en serigrafía, donde retrata a músicos y personalidades que admira. Creció en Mar del Plata y aseguró en una entrevista con la revista Rolling Stone, que siempre le gustó la música, sintiéndose hipnotizado de pequeño por los diseños de los posters ochentosos. Agregó que soñaba de niño con ser creador de esas ilustraciones.

"Me sorprendió, no tenía contacto con nadie de ellos. Siempre me preguntan en entrevistas a qué bandas me gustaría hacerles un póster y nunca nombré a los Rolling Stones porque me parecía imposible. Hay tanta gente en todo el planeta que hace lo que hago yo, que ni se me cruzaba por la cabeza que me convocaran", dijo.