Murió Shelley Duvall, actriz de “El Resplandor”: la estresante escena que Kubrick le hizo repetir más de 100 veces

Este jueves a sus 75 años murió Shelley Duvall, la actriz que coprotagonizó con Jack Nicholson la película de Stanley Kubrick "El Resplandor". El músico Dan Gilroy, pareja de la intérprete desde 1989, comunicó que falleció mientras dormía en su casa en Blanco, Texas, a causa de complicaciones derivadas de la diabetes.

"Mi querida, dulce, maravillosa vida, compañera y amiga nos dejó. Demasiado sufrimiento últimamente, ahora ella es libre. Vuela alto, hermosa Shelley”, expresó Gilroy en un comunicado que divulgó a The Hollywood Reporter.

Shelley interpretó siete películas dirigidas por su mentor Robert Altman, de las que se destacan entre ellas Popeye, Nashville y 3 mujeres. Su carrera tomó vuelo en los '70s y se retiró de la industria en los 2000, con un regreso fugaz el año pasado.

Shelley Alexis Duvall nació el 7 de julio de 1949 en Fort Worth, Texas, y su formación e intereses nada tenían que ver con la actuación: mientras se interiorizaba en la investigación científica, fue descubierta por el staff de Robert Altman cuando iba al colegio secundario South Texas Junior en Houston.

Debutó en el cine de la mano de Altman con la película Volar es para los pájaros (1970), una comedia negra. Esta aparición fue la primera de varias, ya que también actuó en papeles en Los vividores (McCabe & Mrs. Miller, 1971), Los delincuentes (1974) y Nashville (1975).

En otro trabajo con el ganador del premio Oscar honorífico, llegó uno de sus mejores trabajos: su papel en 3 mujeres le valió el premio a Mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes y una nominación al BAFTA. En 1977, Shelley interpretó a una periodista de Rolling Stone en el largometraje Annie Hall de Woody Allen y en 1980 encarnó a Olivia Olivo en Popeye, también dirigida por Altman.

El papel más icónico de su carrera, y el más exigente emocionalmente, fue el de Wendy Torrance en El Resplandor, la adaptación al cine hecha por Stanley Kubrick de la novela escrita por Stephen King.

Años después en varias entrevistas, Duvall describió las dificultades de trabajar con Kubrick, quien le pedía repetir las tomas una y otra vez, teniendo en cuenta que es la historia de una familia encerrada en un hotel en medio de una ola polar cuyo marido se vuelve loco y los quiere matar a todos. La intensidad de las emociones que le tocaba expresar a Shelley, la desesperación y el terror y otros tantos, marcaron a la actriz.

La icónica escena del bate de béisbol fue repetida más de 100 veces en el rodaje, un récord Guinness por la mayor cantidad de tomas de una escena con diálogo. Duvall admitió que esta experiencia fue una de las más extenuantes que le tocó vivir:

“Después de un tiempo, tu cuerpo se rebela. Dice: ‘Deja de hacerme esto. No quiero llorar todos los días’. A veces, solo ese pensamiento me hacía llorar. Despertarme un lunes por la mañana muy temprano y darme cuenta de que tenía que llorar todo el día porque estaba programado así...Simplemente comenzaba a sollozar”. Duvall sobre su personaje en The Shining (El Resplandor).