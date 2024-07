La exposición sobre Pink Floyd llega a Buenos Aires

Los fanáticos de Pink Floyd tienen una cita imperdible. Por primera vez, llega a Sudamérica la experiencia interactiva The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains. Luego de su exitoso paso por Londres, Roma, Madrid, Dortmund, Los Ángeles, Montreal y Toronto, la Argentina recibe esta exposición el próximo 10 de septiembre en La Rural (Av. Sarmiento 2704, CABA).

“Es muy interesante porque abarca toda la historia de Pink Floyd, desde la época psicodélica con Syd Barrett liderando la movida; hasta el Pink Floyd más conocido, por lo menos acá, de la etapa marcada por Dark Side of The Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Tiene mucho material audiovisual, muchísimos elementos únicos y propios que la banda cedió para esta muestra”, describe el productor que hace posible la llegada de esta muestra, Daniel Grinbank.

De qué se trata la exposición

Argentina será el séptimo país en albergar esta retrospectiva de Pink Floyd, su música y el impacto que tuvo en el arte y la cultura. De acuerdo a lo informado, los asistentes se encontrarán con “un recorrido inmersivo a través del mundo de Pink Floyd, que conjuga eventos audiovisuales de alta tecnología, objetos y paisajes surrealistas que evolucionan a lo largo de la exposición“.

La exposición es una colaboración entre los miembros de Pink Floyd y el curador Aubrey “Po” Powell que presenta más de 350 objetos recopilados a lo largo de la carrera de la banda, muchos de los cuales no se habían visto antes: letras escritas a mano, instrumentos musicales, cartas, obras de arte originales y muchos accesorios de escenario.

Algunos de estos artículos estuvieron almacenados en instalaciones, estudios de cine y en las colecciones personales de cada uno de los miembros de la banda y ahora fueron rescatados para la exposición. Este evento inmersivo está producido por Michael Cohl de S2BN Entertainment, en asociación con DG Experience.

“Hay un aspecto visual muy potente y además hay muchas reproducciones que yo creo que van a impactar en el público. Pink Floyd le dio mucha importancia a las portadas de sus álbumes, y la mayoría de ellas están reproducidas como en esculturas gigantes, con distintas técnicas, con inflables, con toda una cuestión escenográfica, por decirlo de alguna manera. También hay elementos que ellos utilizaron en sus shows, además de material fílmico. La película The Wall fue un ícono, pero ellos tienen mucho más en sus distintas épocas, y eso está en la muestra”, revela el productor.