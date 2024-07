Marina Calabró habló de la salud de Lanata y dio novedades

La salud de Jorge Lanata es un motivo de preocupación en todo el mundo del espectáculo, y más aún en quienes lo quieren como Marina Calabró. Pese a que dejó su programa "Lanata sin Filtro", la periodista está muy informada acerca del devenir del reconocido conductor. Por eso, causó estupor la noticia que en medio de una entrevista tuvo que dar a conocer sobre el histórico presentador de El Trece.

Jorge Lanata está internado desde el 14 de junio en el Hospital Italiano. Allí se acercó a hacerse un chequeo de rutina, pero sufrió imprevistamente un infarto y desde entonces permanece en terapia intensiva. En un momento parecía que habría mejoras y se lo extubó, pero hace diez días que fue necesario volver a conectarlo a la asistencia respiratoria mecánica.

Hay mucho hermetismo sobre su salud y periodistas como Ángel de Brito han calificado el cuadro como "muy difícil", por las patologías que arrastra. El jueves pasado, en medio de la preocupación, se conoció el primer parte médico del Hospital Italiano. Allí si bien habló de su "buen estado general, estable, en asistencia ventilatoria mecánica, hemodinámicamente compensado", también se reconoció que padece una "infección urinaria".

Para los tantos colegas y amigos periodistas que Jorge Lanata tiene, es muy complejo de abordar el tema. Por un lado, guardan respeto por él y su mujer, Elba Marcovecchio, y el perfil bajo que prefirieron tomar en esta internación.

La novedad: ¿Qué dijo Marina Calabró?

La periodista de espectáculos estaba en su programa en el streaming El Observador cuando dentro de su rutina se involucró el tema de Lanata. Lo paradójico es que no fue por una actualización de su salud, sino por la confirmación de la realización de la "biopic" del periodista.

Gastón Portal, reconocido productor, fue el encargado de armar el guión de la serie que está en proceso de preproducción y tendrá cinco capítulos. Por eso, Marina Calabró le consultó si la misma será un repaso de su trayectoria o contará, como ocurrió en otros casos, con elementos de ficción. "Es ficción sobre la vida", buscó confirmar la periodista, algo que le reconoció Portal.

Asimismo, el productor, que de todos modos no será quien produzca la serie puntual sobre Jorge Lanata, aseguró que Elba Marcovecchio está detrás de la autorización o no de lo que se cuente. "Vos sos el guionista", le repitió Marina, ante lo que el ex de Mariana Fabbiani le agregó que "veremos si también la dirijo".

Por último, Portal tuvo palabras de elogio sobre el periodista: "Cambió la forma de hacer periodismo", dijo.