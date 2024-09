Se confirmó la decisión que tomaron los médicos de Jorge Lanata tras una nueva complicación

No son buenas las noticias para el periodista Jorge Lanata..

La salud de Jorge Lanata es un motivo de preocupación en todo el mundo del espectáculo. Jorge Lanata está internado desde el 14 de junio en el Hospital Italiano. Allí se acercó a hacerse un chequeo de rutina, pero sufrió imprevistamente un infarto y desde entonces permanece en terapia intensiva. En un momento parecía que habría mejoras y se lo extubó, pero hace diez días que fue necesario volver a conectarlo a la asistencia respiratoria mecánica.

Si bien sus médicos estaban pensando en trasladarlo del hospital Italiano hacia una clínica de rehabilitación, esto no ha sido posible debido a que su estado se complicó. No obstante, los médicos y sus hijas ya tomaron la determinación de dónde será trasladado.

De esta manera lo contaron en Intrusos, el programa que lleva adelante Florencia de la V a través de la pantalla de América TV. "Estamos muy atentos con lo que pasa con la salud de Jorge Lanata también y a todo el entorno familiar", comenzó diciendo la presentadora.

Fue allí cuando una de sus panelistas, Josefina Pouso, tomó la palabra y se encargó de exponer lo que está pasando. "Sí… hay información de último momento. Tiene que ver con el estado de salud de Jorge Lanata. Ayer contábamos en este programa que había amanecido con temperatura elevada", aseveró.

"Hoy continuó con fiebre, todavía no saben bien a qué se debe esta temperatura. Hubo junta médica a las 13 horas y también ya se definió el lugar donde va a ser trasladado una vez que logren estabilizarlo. Todavía no se puede decir", aclaró la periodista.

"La cuestión familiar sigue siendo un escándalo. La información que llega es muy fuerte. Continuó con fiebre el día de hoy y pensaban que podía ser algo respiratoria, por eso ha estado con asistencia. Hubo junta médica y finalmente se decidió por el Ciarec de Núñez. Todavía no se va a hacer el traslado. Lo que me dicen es que Elba no quiere hacerlo, pero ella dijo que lo que digan los médicos y decidan sus hijas se va a hacer", sostuvo.

"Hay que esperar que se estabilice, que no vuelva a tomar temperatura, porque si hay fiebre hay temperatura", afirmaron. Por otro lado, Josefina Pouso reveló que Jorge Lanata le habría dado el poder a Elba Marcovecchio de manejar sus bienes. «Él confía plenamente en que ella va a hacer la repartición como corresponde, pero las hijas no», señaló. «A mí me dicen que eso es mentira, que Elba no tiene ningún poder», sentenció Karina Iavícoli.

Lanata: "Yo no me quiero morir"

Mientras tanto, en el programa de Pamela David, Desayuno Americano, se mostró lo que decía el periodista sobre sus adicciones, que lo han llevado a estar al borde de la muerte. "Yo no me quiero morir", aseveraba un Lanata que dejó en claro que se cuidaba.

Tras escuchar esto, la periodista Alejandra Canosa se manifestó al respecto. "Hay una historia clínica de Jorge Lanata. Él más de una vez ha contado los excesos que ha tenido… Hay una frase muy fuerte que dice Lanata ‘yo no me quiero morir’. Inconscientemente quizás porque no tenía fuerza de voluntad volvía a caer una y otra vez en todas estas adicciones", comentó.

Fue allí cuando Pamela David habló con su invitado, el doctor Claudio Santamaría, sobre el posible traslado del periodista a una clínica donde pueda rehabilitarse.

"Yo voy a decir algo muy fácil, si Jorge fuera mi hermano lo llevaría al mejor hospital de Capital o del Gran Buenos Aires. Hay en Capital, no sé si de la complejidad que están hablando. Necesito kinesiólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neumonólogos. Necesita más de 10 o 15 profesionales que se puedan ocupar de él. Necesita una cama, un lugar donde lo reciben", aseveró el profesional.

"Tiene que tener la mejor chance. Jorge tiene los medios para poder acceder. El tiempo de recuperación va a ser muy largo. Según el parte médico Jorge tiene una enfermedad. Hay que rehabilitarlo respiratoriamente y motoramente. No sabemos la gravedad, eso no trascendió. Va a tener un proceso de recuperación largo", finalizó.