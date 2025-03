Cómo fue la trágica muerte Rubén Torrente, la primera pareja de Araceli González: “Era súper sano”

En las últimas horas se confirmó la muerte de Rubén Torrente, quien supo ser el primer marido de Araceli González y padre de Florencia Torrente. La muerte sacudió a todos, ya que se dio de forma inesperada. Ante esto, su hija lanzó un posteo, sumergida en el dolor, y contando qué fue lo que ocurrió.

El actor Rubén Torrente, que supo conquistar el corazón de Araceli González, falleció a sus 62 años. Es por eso que Florencia Torrente, su hija, se encuentra aún procesando la noticia, ya que él no presentaba ningún síntoma de deterioro de su salud.

En este contexto, desde sus redes sociales y aún sorprendida por la noticia, la actriz de 36 años expresó el dolor por esta pérdida: “Llegó el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas mas importantes de nuestras vidas, a Papá”.

De este modo, quien entró en detalles respecto a lo que le sucedió a Rubén Torrente fue Natalia Lezcano, su pareja. Se debe a que la mujer de 45 años compartió un video en el cual explicó qué fue lo que le sucedió a su marido y las razones por la que la familia quedó completamente impactada por la noticia.

“Rubén muere con 62 años jugando al fútbol. Fue el jueves 27 de febrero a jugar con un papá amigo del cole y con Vicente, que fue a pelotear a la cancha de al lado”, comenzó relatando sobre la inesperada situación en la que perdió la vida.

“A las 9 recibí el llamado que nos cambió la vida para siempre. Me dijeron que se había descompensado y que lo estaban reanimando. Su corazón se detuvo y no se pudo hacer más nada”, aseguró con mucho dolor respecto a lo que le sucedió a Rubén Torrente.

“Rubén no estaba enfermo. No tenía nada y era súper sano. No consumía alcohol ni fumó nunca. Era súper deportista”, aclaró aún sin poder entender la muerte de quien fue el primer marido de Araceli González.

“Yo lo conocí cuando él tenía 39 años y yo tenía entre 21 y 22. En esa época yo me quedaba a dormir con él y cuando se levantaba iba a jugar al fútbol. Siempre pensó en cuidarse…”, resaltó su pareja, por lo que aún no logra entender la pérdida.