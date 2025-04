Nicole Neumann y su marido Manu Urcera sin filtros: las confesiones más picantes de su intimidad

Nicole Neumann y su marido, el rionegrino José Manuel Urcera, hijo de un poderoso empresario petrolero de Vaca Muerta, dejaron al descubierto los secretos más jugosos de su relación en el programa de streaming de Lizy Tagliani en OLGA. Sin pudores y con mucha complicidad, la pareja se animó a responder preguntas que tocaron desde sus peores hábitos hasta los detalles más picantes de su vida sexual.

De entrada, apenas se sentaron en la mesa, Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, que integra el programa, elogió el buen olor del hijo del poderoso empresario petrolero: "¿Perdón, vos tenés un Tom Ford espectacular o estoy totalmente loco?". Manu, sin ponerse colorado le contestó: "tenés buen olfato". Aunque no hizo ninguna referencia más sobre la fragancia que cuesta casi un millón de pesos el frasco de 100 mililitros.

Sexo: excusas, fetiches y propuestas indecentes

Sobre la peor excusa para no tener relaciones sexuales, la modelo aseguró que "no fueron muchas veces". Y Manu sacó a la luz un episodio inolvidable. "Me acuerdo la vez que te enojaste en la lancha, en el lago, pero estaba hecho mierda", confesó. "Hace de todo y en ese momento estaba cansado", retrucó la modelo, con una sonrisa pícara.

A la hora de rarezas en la cama, la modelo se apresuró a cerrar el tema: "¡No, es un montón!", dijo primero. Luego, suavizó: "Nos entendemos muy bien. No hay nada raro". Pero la conversación se volvió más picante cuando se les preguntó cuánto dinero aceptarían por que su pareja tenga sexo con otra persona. "Yo, por un palito verde, te presto un ratito", lanzó Nicole, desatando risas. Manu, incrédulo, respondió: "¡Ah, pero por mí, ¿quién pondría un palo?". Y Lizy Tagliani, con su desparpajo habitual, remató: "Ahora hay un montón de putos juntando plata".

Cuando se les consultó si permitirían a su pareja estar con otra persona, ambos coincidieron en una respuesta tajante: "La saco cagando", afirmó el piloto de Turismo Carretera y la modelo respondió lo mismo.

La pareja admitió que ambos son obsesivos con los olores, pero eso no evitó anécdotas hilarantes. "Una vez Manu se paspó y necesitaba talco", contó la blonda entre risas. "Lo veo parado con las patas abiertas dándose", dijo mientras imitaba, de pie, el movimiento de él con las manos en la entrepierna. "Se despierta y me dice: ¿qué hacés?", agregó el hijo del empresario petrolero, provocando carcajadas en el estudio.

Manu Urcera se mostró de muy buen humor junto con su pareja y Lizy Tagliani

Lo que admiran uno del otro como padres

Dejando de lado las confesiones más atrevidas, la pareja también compartió lo que más los enamora del otro en su rol como padres. "Ella pone sobre todo a Cruz y a las tres nenas. Son sus prioridades. Me da tranquilidad, ternura y gratificación", destacó Urcera. El rionegrino reveló que una noche, en plena madrugada, Cruz se confundió ante la ausencia de su mamá: "Yo estaba dormido y me agarró la tetilla, pero como no salía lo que buscaba, me mordió", recordó entre risas.

Por su parte, la modelo confesó su admiración por la manera en que su marido se involucró en la crianza desde el primer momento. "Yo estaba con la cesárea, él lo agarró, lo cambió, lo durmió en el pecho. Me enamoró a full".

30 segundos para decirle algo a su pareja

Para cerrar el test, cada uno tuvo medio minuto para dedicarle unas palabras al otro. "Gracias por el amor que le pone a la familia, a mi familia y a la suya", expresó él. Nicole, por su parte, le agradeció "por haberme amado a mí y a todo un combo: tres chicas, su familia que nos adoptó como propias. Y obvio, por darme a mi tesorito, que es mi locura".

Con un test que combinó muy buen humor, mejor del que él demuestra en los autódromos, confesiones subidas de tono y gestos de amor, Nicole y Manu demostraron que su relación está marcada por la pasión y la complicidad.