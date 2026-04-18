La vida de Lizy Tagliani volvió a tener un instante de esos que quedan grabados para siempre. Esta vez, no se trató de un logro profesional ni de un momento televisivo, sino de una situación íntima que refleja el crecimiento de su hijo Tati.

A través de sus redes sociales, Lizy Tagliani compartió una postal que rápidamente enterneció a sus seguidores: la sonrisa de Tati con un detalle que no pasó desapercibido. El pequeño atraviesa una de las primeras grandes transiciones de la infancia.

El hecho en cuestión fue la caída de su primer diente, una situación simple pero cargada de simbolismo. Junto a la imagen, la conductora dejó ver su costado más sensible con palabras que reflejan el amor que siente por su hijo.

"Hoy tocó su primer diente, y así te tocarán muchas primeras veces y acá estamos para acompañarte en todo", escribió Lizy Tagliani, dejando en claro que cada paso de Tati es acompañado con dedicación y emoción.

Pero no fue lo único que expresó. En el mismo mensaje, la artista también destacó las cualidades del niño y el fuerte vínculo familiar que construyó junto a su pareja Sebastián Nebot.

"Sos fuerte, valiente, alegre, perfeccionista, pero sobre todo sos la razón de mi vida y la de @sebasnebot", remarcó Lizy Tagliani, reforzando la idea de que la familia es el eje central de su presente.

Además, aprovechó la ocasión para ir más allá de lo personal y poner el foco en un tema sensible: los procesos de adopción. En ese sentido, agradeció a quienes formaron parte del camino que los unió con Tati.

"Gracias al buen trabajo de quienes no descansaron para tener la certeza de que acá está y que junto a vos decidieron que somos nosotros tu familia", expresó, sumando luego un pedido claro sobre la responsabilidad en estos procesos.

"Ojalá todos los responsables de las nuevas oportunidades para niños en estado de adoptabilidad tomen su trabajo bien en serio", agregó Lizy Tagliani, antes de cerrar con una cuota de humor: "Ahora los dejo que tengo que ir a ver qué traerá el Ratón Pérez".