La madrugada de este lunes se transformó en pesadilla para el cantante de guaracha Marcelo Véliz y su agrupación. La combi en la que se trasladaban volcó en la ciudad tucumana de La Madrid. Dejó un saldo de cuatro heridos de gravedad que debieron ser hospitalizados de urgencia.

Cómo fue el accidente

El siniestro vial ocurrió cerca de la medianoche, cuando el vehículo regresaba hacia Santiago del Estero tras una presentación musical en la localidad de Buena Vista, en el departamento Simoca. Por motivos que todavía son materia de investigación, el rodado perdió el control y terminó volcado sobre la traza.

Vuelco y desesperación: así fue el violento accidente del cantante Marcelo Véliz en Tucumán

Los cuatro heridos

De los nueve ocupantes que viajaban a bordo, cuatro sufrieron politraumatismos visibles y golpes de consideración. Entre ellos se encuentran:

El propio Véliz .

. El chofer de la combi.

de la combi. Otros dos integrantes del grupo musical.

Todos fueron trasladados de inmediato en ambulancia al hospital zonal para recibir asistencia médica prioritaria. Los cinco pasajeros restantes resultaron ilesos y se encuentran en buen estado general. Hasta el momento no se conoció el parte médico oficial que detalle las causas exactas del despiste ni la complejidad de las lesiones.

El desgarrador pedido de la familia

Ante la incertidumbre, las hijas del artista —Fernanda, Romina y Maitena— utilizaron las redes sociales para expresar el dramático momento y convocar a una cadena de oración.

"Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo. Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas", escribieron en un comunicado conjunto.

Allí confirmaron que el cantante y uno de sus hermanos son los más afectados. La familia agradeció las muestras de afecto recibidas por parte de seguidores y amigos de la movida tropical. Permanecen en el centro de salud aguardando la evolución médica de los heridos.