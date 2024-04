Israel busca una ofensiva diplomática contra Iran

Israel lanzó una "ofensiva diplomática" contra Irán. Llamó a 32 países a que impongan sanciones contra la Guardia Revolucionaria de la República Islámica y su programa de misiles, tras el ataque sin precedentes de Teherán este fin de semana.

"En paralelo con la respuesta militar al lanzamiento de misiles y de drones, estoy dirigiendo una ofensiva diplomática contra Irán", escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, en la red social X. Katz, un ministro de la coalición de gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu, muy cercano al primer ministro y miembro de su partido, el Likud, defiende una línea dura contra Irán.

"Esta mañana envié misivas a 32 países y hablé con decenas de ministros de Relaciones Exteriores y personalidades de todo el mundo para pedir que se impongan sanciones al proyecto iraní de misiles y que se declare como organización terrorista" a los Guardianes de la Revolución.

"Hay que detener a Irán ahora, antes de que sea demasiado tarde", defendió Katz, después del ataque del sábado en la noche lanzado por Teherán, con una andanada de misiles y drones, que los militares israelíes afirmaron que fueron interceptados en un 99%.

Por su parte, Irán dijo que, ante un ataque israelí, la respuesta será “en segundos” y no en días u horas. "Los sionistas deben de saber que esta vez no tendrán 12 días y la respuesta que recibirán no será en horas o en días, se dará en segundos”, aseguró en una entrevista en la televisión estatal el viceministro de Exteriores y negociador jefe nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani. También dijeron que no se "usó un poder significativo" y que están listos para usar nuevas armas.