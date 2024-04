Denuncian repunte de la represión a periodistas en Irán

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció el repunte "exponencial" desde 2022 de la "represión sistemática" que sufren periodistas iraníes en el extranjero y recoge testimonios de docenas de exiliados en el Reino Unido.

En un encuentro 'online' con medios de comunicación a raíz de la publicación de 'Watch Out Because We're Coming For You' ('Vigila, porque vamos a por ti'), Fiona O'Brien, directora de RSF en el Reino Unido, destacó que "Irán lleva reprimiendo a los periodistas durante décadas y la situación dentro del país es atroz".

O'Brien dijo que "Irán es uno de los peores países del mundo para ejercer hoy el periodismo" y observó que tanto dentro como fuera de ese país, las prácticas empleadas para ejercer la represión están dirigidas a "evitar que los ciudadanos en Irán tengan acceso a información".

El informe muestra que el nivel de "amenaza trasnacional (más allá de las fronteras de Irán)" que afrontan estos "no tiene precedentes e implica un enorme coste profesional y personal".

Según remarca, "la brutal represión de Irán de periodistas independientes dentro del país ha estado acompañada de situar como blanco de manera sistemática a periodistas que informan sobre la situación en Irán desde el extranjero en un intento por silenciarlos".