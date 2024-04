Erdogan dijo que Israel ya superó a Hitler

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que las autoridades de Israel "ya han superado a Hitler". Se refirió a la ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados por Hamás.

Según Erdogan Israel "ha matado a 14.000 niños (en Gaza). Ya han superado a Hitler". Asimismo, criticó a quienes defienden la ofensiva y prometió "defender la lucha palestina por la independencia, bajo cualquier circunstancia".

"No nos plegaremos ante los intentos de asesinato, intentos de golpe de Estado, ataques económicos ni operaciones de propaganda. Incluso si me quedo solo, seguiré defendiendo la lucha palestina y seré la voz del oprimido pueblo palestino mientras Dios me dé vida", dijo.

El presidente turco también aplaudió la "gloriosa resistencia por la independencia" por parte de los palestinos. "Cuando nadie en el mundo podía hablar, dijimos que Hamás no es una organización terrorista, sino una de resistencia", ha defendido. "Mostramos desde el podio de Naciones Unidas cómo Israel ocupó paso a paso las tierras palestinas. Estuvimos junto a nuestros hermanos palestinos de todas las maneras posibles en los momentos más difíciles", señaló Erdogan.